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Pleura nedir? Plevra zarı nerede bulunur? Plevranın akciğeri örnek kısmı nedir?

Pleura nedir Plevra zarı nerede bulunur Plevranın akciğeri örnek kısmı nedir

Plevra, akciğeri çevreleyen, göğüs boşluğunu içten kaplayan, ince, iki katlı bir zar tabakasıdır. Plevranın bu iki katman arasında akciğerin solunum sırasında kolay bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan yaklaşık olarak 20 mL civarında kaygan bir sıvı bulunur. Pleura nedir? Plevra zarı nerede bulunur tüm detayları ile derledik.

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Bazı hastalıklar sonucunda sıvının üretiminde bir artış ya da emiliminde bir azalma ortaya çıkması nedeni ile plevranın iki zarı arasında bulunan sıvı miktarının artmasına plevral efüzyon ya da plörezi ismi verilir.

 Pleura Nedir?

 Pleura, Plevna'nın diğer ismidir. Plevra ise, göğüs boşluğunu içinden kaplayan ve akciğerleri tamamen çevreleyen, iki katlı ve oldukça ince bir zar tabakasıdır. Akciğerin solunum yapabilmesini sağlamak için hareket edebilmesine imkan sunan yaklaşık 20 ml civarında bir sıvı bulunur.

  Plevra Zarı Nerede Bulunur?

 Plevda zarı akciğerde yer alır. Aynı zamanda göğüs boşluğunun içinde bulunur. Solunum sırasında akciğerin rahatça hareket edebilmesini sağlar. Bu çift katmandan oluşan zar ve içinde bulunan sıvı, solunum sırasında akciğerlerin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bazı akciğer rahatsızlıkları ve sistemik hastalıkların tutulumu sonucunda zarlar arasında yer alan sıvı miktarında önemli bir artış görülebilir. Sıvı miktarında yaşanan bu artış plevral efüzyon veya farklı bir deyişle de plörezi olarak tanımlanır. 

 Plevranın Akciğeri Örnek Kısmı Nedir?

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 Pevranın akciğeri örnek kısmı, plevra zarları arasında biriken sıvıdan bir iğne yardımı ile örnekleme yapılan yerdir. Örneklenen sıvıların laboratuvar tetkiklerinde kanser ve enfeksiyon gibi altında yatabilecek tüm nedenler araştırılır. Ses dalgalarının kullanıldığı ultrasonografi, akciğer zarlarının arasında bulunan sıvının gerçek zamanlı olarak miktarı ve yeri ilgili bilgi edinir. Özellikle de düşük hacimli sıvılardan örnek alınması gerektiği zaman sıvının yeri anlık olarak hemen tespit edilerek, işlemin hedefe yönelik olmasına imkan sağlar.

 Plörezi Nedir?

 Akciğer zarında sıvı birikmesi sonucunda ve zatülcenp ismi ile de bilinen plörezi, tıp dilinde plevral efüzyon olarak da bilinir. Sağlık her kişinin akciğerinin dış tarafında parietal plevra ve göğüs duvarının iç tarafında visseral plevra ismi verilen iki tane ince zar tabakası bulunur. Bu zarlar arasında, solunum esnasında akciğerlerin rahat bir şekilde şişip sönmesini sağlayan kaygan, proteinden fakir bir sıvı yer alıyor. Bu sıvı, akciğerin dış zarından salgılanır.

 Akciğerin dışını örten iç zar ile emilir. Yaklaşık olarak 20 ml. düzeyinde olan bu sıvı, plevra boşluğu olarak tanımlanan iki zar arasında sürekli hareket eder. Bazı sistemik hastalıklar ve akciğer rahatsızlıkları iki zar arasındaki sıvı salınımının artmasına ya da emiliminin bloke olmasına neden olur. Bu durum da zarlar arasındaki sıvı miktarında önemli bir artışa yol açar.

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 Plörezi Belirtileri Nelerdir?

 Göğüs hastalıklarının genelinde olduğu gibi plörezi hastalığında da göğüs ağrısı ve öksürük ön plandadır. Orta ya da yüksek şiddette hissedilen bu ağrı nedeni ile soluk alıp vermek zorlaşır. Nefes darlığı, plörezi hastalığının en önemli semptomları arasında yer alır. Kişi bu nedenle sırt üstü yatmakta güçlük çeker.

 Ateş, terleme, vücutta titreme, üşüme, hâlsizlik yorgunluk ve iştah kaybı diğer plörezi belirtileri arasında yer alır. Erken dönemde derin nefes alırken kişi tek ya da çift taraflı gıcırtı seslerine benzeyen bir ses duyulabilir. Hastalık ilerledikçe kuru öksürük ise yerini çok daha şiddetli ve vücudu sarsan bir öksürüğe bırakabilir. Öksürük, sırta bıçak saplanır gibi şiddetli ağrılara neden olur. Ağrı şikayeti bazen karın ve omuz bölgesinde hissedilir. Tüm bu belirtilerin dışında plöreziye neden olan hastalığa bağlı olarak daha farklı belirtilerde görülebilir.

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