PLC nedir ve ne işe yarar? PLC programalama teknikleri ve özellikleri

PLC sistemi insan gücünü neredeyse yarı yarıya indirebilen, endüstrinin pek çok alanında da yaygın olarak kullanılmakta olan bir sistemdir. Sistem sayesinde üretim fabrikaları ve üretim hatları kolay bir şekilde denetlenir.

PLC (Programmable Logic Controller) Nedir?

PLC (programmable logic controller) yani programlanabilir mantıksal denetleyici anlamına gelen bu kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta olan bir kısaltmadır. Genel olarak fabrikalarda bulunmakta olan üretim hatlarını oluşturan bazı robot, taşıyıcı bant ya da pnömatik ekipman gibi makinelerin elektromekanik şekilde kontrolü için kullanılması ile görevli özel bir bilgisayar sistemine verilen isimdir.

Üzerlerinde projelerde kullanılmakta olan Arduino mikrokontrolcü kartları gibi bazı giriş ve çıkış bağlantıları da bulunmaktadır. Bu sayede pek çok çeşitli sensörlerden gelecek olan verinin okunması, oluşturulmakta olan program senaryosuna göre de çeşitli pek çok çıkış birimlerinin kontrolünü sağlamak ile görevlidir. Ayrıca diğer giriş ya da çıkış ve izleme (SCADA) birimleri ile birlikte haberleşmenin sağlanmasında da görev almaktadır.

Mikrokontrolcü kartlarından bu sistem PLC’lerin en büyük farkı şudur ki, çok daha ağır olan fiziksel koşullarda yani yüksek ya da düşük sıcaklık, toz ve ya nem, mekanik titreşim ya da darbe, elektronik parazit ya da gürültü gibi fiziksel koşulların stabilitesini koruyup çalışabilecek bir şekilde tasarlanmış olmalarıdır. Bu nedenle çok önemli bir sistem olarak işlev yaparlar.

PLC (Programmable Logic Controller) Özellikleri Nelerdir?

Programlanabilir mantıksal denetleyici olan plc fabrikalarda üretim bölümlerinde ve ya makinelerin kontrolü işlemlerin denetiminde kullanılmakta olduğu için aslen bir otomasyon cihazıdır. PLC özelliklerine bakılacak olur ise en büyük artıları yanlarından biri elektriksel gürültülere mekanik darbe ve sıcaklık farklarına karşı dayanıklı tasarlanmalarıdır.

Farklı markaların PLC'leri kendilerine göre de bir işletim sistemi yüklemektedirler. Bu denetleyici olan sistem, giriş bilgilerini göz ile görülmeyecek hızlar ile tarayarak uygun olan çıkış bilgilerini gerçek zamana en yakın, cevaplar verecek şekilde çalışır. PLC sistemi kısa sürede daha fazla ve kaliteli ürün üretmeye yararken çok düşük hata oranına sahip üretim yapma unsurların ön plana çıkmasında da büyük rol oynar.

PLC Ana Bölümleri Nelerdir?

PLC toplamda 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Merkezi İşlem Birimi (CPU), Giriş Birimi (IN), Bellek Birimi (RAM, ROM, PROM vb.) ve de Çıkış Birimi (OUT) olmaktadır.

PLC Nerelerde Kullanılır?

PLC’ler günümüzde çok sık olarak kullanılmaktadır. Özellikle mantık bakımından tıpkı Arduino, PIC vb mikrokontrolcüler gibi programlar programlanarak kullanılırlar. Ayrıca PLC’nin yapması istenilen işlevi, örnek olarak bir motor sürücünün kontrolünü yapmadı, üzerinde yer almış olan giriş ve ya çıkışları değiştirecek bir şekilde programlar oluşturarak kontrol edilir. Günümüzde yer alan pek çok sayıda mikrokontrolcü, giriş ya da çıkış gerilimi olarak 3.3 V ve ya 5 V seviyelerini kullanmaktadır. PLC sistemlerinde ise bu gerilim seviyesi yaklaşık olarak 24V seviyesinde olmaktadır.

PLC Programlama Teknikleri Nelerdir?

PLC’lerde genelde ladder lojik kullanılıp basit devreleri oluşturmak mümkündür. Bunlardan en temel yapıtaşı start ve de stop butonları yardımı ile motor çalıştırma ya da durdurma, tek buton ile motor çalıştırma ve ya durdurma, zaman rölesinin devreleri ve sensör okuma gibi örnekler olmaktadır. Bu PLC sisteminin tekniklerinin her biri birbirinden değerli olan tekniklerdir.