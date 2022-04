Play 2. Ve 3. Hali Nedir? Play Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Play; Türkçe anlamı oynamaktır. İngilizcede en sık kullanılan fiillerin arasında yer almaktadır.

Play Fiilinin Kullanımı:

Play fiili ile geniş zamanda bir cümle yapılacağı zaman; he, she, it özneleri ile plays; geri kalan özneler ile play şeklinde kullanılmaktadır.

She plays video game every night. (O her gece video oyunu oynar)

We play football every week. (Biz her hafta futbol oynarız)

Play Fiilinin İkinci Hali Nedir?

Play fiili ile past tense yani geçmiş zamanda bir cümle yapılacak ise play fiilinin ikinci halinin kullanılması gerekmektedir. Play fiilinin ikinci hali sonuna -ed eki alarak played şeklinde olur. Her özne ile aynı şekilde kullanılmaktadır.

She played the violin in her wedding ceremony. (Kendi düğününde keman çaldı)

I played volleyball yesterday. (Dün voleybol oynadım)

Play Fiilinin Üçüncü Hali Nedir?

Play fiili düzenli bir fiildir. İngilizcede düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Dolayısı ile play

fiilinin üçüncü hali de ikinci hali ile aynı olacak yani played şeklindedir.

Fatma have never played his toys. (Fatma, onun oyuncakları ile asla oynamadı)

They have played two composition. ( Onlar iki tane beste çaldı)