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Platform Nedir, Ne Anlama Gelir? Platform Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Platform Nedir, Ne Anlama Gelir Platform Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlam yönünde araştırılan platform sözcüğünün taşıdığı birçok anlamı bulunuyor. Her sektörde duyulan platform sözcüğünün en doğru anlamları kişiler tarafından araştırılıyor. Platform sözcüğünün kökeni ve TDK sözlük anlamı oldukça merak ediliyor. Bireyler platform sözcüğünün doğru anlamına ulaşmak istiyor. Platform nedir, ne anlama gelir? Platform kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili detayları derledik.

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 Günümüzde en çok duyulan kelime türlerinden biri de, platform sözcüğüdür. Fransızca kökenli olan platform sözcüğü TDK'ya göre, yüksek yer anlamına sahiptir. 

 Platform Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Anlam bakımından merak edilen platform sözcüğünün taşıdığı bazı anlamlar bulunuyor. Bireyler yabancı kelimelerin araştırmalarını yaparak kendilerine bilgi katmak istiyor. Özellikle anlam konusunda kendini eksik hissedenler, sözcük türlerinin anlamlarını öğrenmek istiyor. Platform sözcüğü de bireylerin araştırarak bilgi edinmek istediği bir konudur. Platform sözcüğü Fransızca kökenli olup günümüz Türkçe diline dahil olmuştur. Günümüzde oldukça fazla kullanılan platform sözcüğü, yüksek yer anlamına sahiptir. Yüksek olan alanlara genellikle platform ismi veriliyor. 

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 Platform Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Anlamı araştırılan platform sözcüğü Fransızca kökenlidir. Yabancı kökenli olmasından kaynaklı bireyler oldukça ilgi gösteriyor. Hangi anlamda Türkçe dilinde kullanıldığı detaylarıyla araştırılıyor. Platform sözcüğünü ifade eden anlamların tamamı bireyler tarafından arama motorlarında aranabiliyor. Platform sözcüğü TDK'da anlamı yer alan bir sözcüktür. Fransızca kökenli olan platform sözcüğü TDK'ya göre, yüksekçe yer anlamındadır. Bireyler platform sözcüğünü TDK'nın belirlediği anlamlarla kullanabilir.

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