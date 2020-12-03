Plastik Sanatlar Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sanat hem dünya için hem de ulusal anlamda çok önemli özelliklere sahip bir durumdur. Sanat eseri ve sanatçı her daim korunmaya değer olan kişiler ve eserlerdir. Bu sebeple sanata olan ilginin artması ülkemizde her geçen gün sanat alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısını da artırmaktadır. Sanat alanında plastik sanatlar bölümünde de birçok öğrenci eğitim almak ister. Ve bu bölümü araştırmaya girişir.

Plastik Sanatlar Bölümü Nedir?

Plastik sanatlar genel olarak heykel, seramik gibi kalıpla yontma ve modelleme yoluyla ortaya çıkan eserleri içine alan bir disiplindir. Özellikle plastik sanatlar bölümünde öğrenciler farklı teknikleri öğrenerek eserlerine geliştirme fırsatı bulur. Eserlerinde; çizim, boyama, heykel fotoğraf gibi çalışmalar yapan plastik sanatlar öğrencileri bu alanlarda kendini geliştirerek sanat dalının da gelişmesini sağlar.

Plastik Sanat Bölümünde Kaç Yıl Eğitim Yapılır?

Pratik sanatlar özel üniversitelerin güzellikle güzel sanatlar fakülteleri kapsamında eğitim veren 4 yıllık lisans bölümleridir. Bu bölüme girecek öğrenciler özel yetenek sınavı ile bölüme alınır. Her üniversite kendi bünyesinde özel yetenek sınavları açarak öğrencilere duyuru da bulunur. Özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler eğitim almak istedikleri üniversitede başarılı olmak için çalışmalarını sınav komisyonuna sunar. Böylece özel yetenek sınavında başarılı olan kişiler sınavına girdiği üniversite okumaya hak kazanır.

Plastik Sanatlar Bölümündeki Dersler Nelerdir?

Üniversitede plastik sanatlar üzerine eğitim almak isteyen öğrenciler üniversitelerin kendi bünyelerinde yayınladıkları özel yetenek sınavlarını geçerek bu bölümde okumaya hak kazanır. Plastik sanatlar bölümüne girmeye hak kazanan öğrenciler 4 yıl boyunca gerekli olan dersleri alarak bölümden mezun olma hakkına sahip olur. Plastik sanatlar bölümünde okuyan öğrencilerin alması gereken dersler ise şunlardır;

- Modelaj

- Resim teknolojisi

- Plastik sanatlar analizi

- Türk sanat tarihi estetik ve sanat felsefesi

- Desen

- Özgün baskı resim

- Seçmeli proporsiyonel çizim ve analitik yerleştirme teknikleri

- Karşılaştırmalı sanat tarihi ve birçok buna benzer dersten 4 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler bu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra plastik sanatlar lisans diploması almaya hak kazanır.

Plastik Sanatlar Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Plastik sanatlar bölümünden mezun olanlar üniversiteye girerken de yetenekleri ile bölüme girdikleri için bu bölümde kendilerini geliştirir. 4 yıl boyunca kendini geliştiren plastik sanatlar bölümü öğrencileri mezun olduklarında yeni eserler üretmek amacıyla birçok alanda çalışabilir.

Plastik Sanatlar Bölümü Mezunu Olan Öğrencilerin Çalışma Alanları Nelerdir?

Plastik sanatlar bölümünden mezun olan öğrenciler birçok alanda çalışabilmektedir. Genel olarak

- Heykel atölyeleri

- Seramik atölyeleri

- Mobilya tasarım ve imalatı şirketleri

- Tasarım atölyeleri

- İç mimarlık ve dekorasyon firmaları

- Resim ve sanat atölyeleri gibi yerlerde çalışabilen plastik sanatlar bölümü mezunu öğrenciler aynı zamanda pedagojik formasyon aldıklarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da resim öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Bu durumda kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puanı aldıklarında devlete görev yapabilen plastik sanatlar bölümü mezunu öğrencileri için oldukça geniş çalışma alanı bulunmaktadır. Aynı zamanda plastik sanatlar bölümünden mezun olan öğrenciler dilerlerse kendi atölyelerini açıp eserlerine oluşturarak kendi müşteri potansiyelini oluşturabilir.

Plastik Sanatlar Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Plastik sanatlar bölümü olan üniversiteler ülkemizde oldukça fazladır. Ülkemizde güzel sanatlar fakültesi çerçevesinde eğitim veren plastik sanatlar bölümü birçok üniversitede bulunmaktadır. Bu sebeple plastik sanatlar bölümü okuyan öğrenciler nerede okumak istiyorlarsa üniversiteyi seçerek yetenek sınavına girip kazandıktan sonra eğitimini tamamlayabilir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sakarya üniversitesi gibi ve daha birçok üniversitede plastik sanatlar bölümünden mezun olarak kişiler yeteneklerine uygun olan mesleklere sahip olarak mesleklerini icra edebilir.