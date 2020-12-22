Plasiyer nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Plasiyer olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özellikle insan ilişkileri ile arası iyi olan ve parasal konularda tecrübesi bulunan birçok kişi, plasiyer mesleği hakkında bilgi almaya çalışıyor. Belli başlı bazı kriterleri tamamlamak suretiyle farklı sektörler üzerinden firmalar bünyesinde plasiyer olarak çalışmak mümkün.

Plasiyer Nedir?

Görev aldığı firma bünyesinde pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüten kişiye plasiyer denir. Özellikle şirketin satış karını artırmak ve müşteri portföyünü daha yüksek noktaya çıkarma konusunda plasiyer görev üstlenir.

Plasiyer Ne İş Yapar?

Plasiyer çalıştığı firma bünyesinde satış faaliyetlerini yürütürken pazarlama çalışmaları gerçekleştirir. Bu doğrultuda temel amaç daha geniş müşteri kitlesine ulaşmak ve kar marjını daha yüksek noktaya çıkarmaktır. Bunun için piyasayı takip etmek suretiyle firmanın dinamikleri üzerinden plasiyer belli başlı bazı çalışmalar ele alır.

Plasiyer Nasıl Olunur?

Plasiyer olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Lise dengi öğrenim görmek ile beraber insan iletişiminin yüksek olması diğer kriterler içerisinde yer alır. Tabii bu konuda belli başlı bazı niteliklere sahip olmak da önemlidir.

- İkna kabiliyeti güçlü olmalıdır.

- Aktif araç kullanabilmek ve sürücü belgesi sahibi olmak.

- Problemler karşısında ani ve doğru çözüm üretme becerisi olmalıdır.

- Sonuç odaklı çalışmalar konusunda etkin bir beceriye sahip olmak.

- Esnek çalışma saatleri ile beraber yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek.

Plasiyer Olma Şartları Nelerdir?

Plasiyer olmanın temel şartlarından biri lise ve dengi okullardan mezun olmaktadır. Bu doğrultuda kişinin kendisini geliştirmesi ve ikna kabiliyeti ve iletişimin kuvvetli olması, farklı sektörlerde plasiyer olarak çalışmasına fırsat verebilir. Aynı zamanda opsiyonel olarak askerliğin bitmiş olması da avantajlar içerisinde gelir. Firmalara ziyaret gerçekleştirme durumu söz konusu olduğu için, ehliyet ve aktif araç kullanmak şartlar içerisinde gelir.

Plasiyerin Görevleri Nelerdir?

Çalıştığı firma bünyesinde plasiyerin görevleri oldukça fazladır.

- Müşteri ile firma arasında olumlu bir ilişki kurmak.

- Firmanın dinamikleri ve ürün ile hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmak.

- Ürün ve hizmetin tanıtımı konusunda müşteri ziyareti gerçekleştirmek ve sunum sağlamak.

- Ürün fiyatları ve stok durumları ile beraber yeni gelen ürünler hakkında çalışma gerçekleştirmek.

- Satışları geliştirmek ve pazarlama konusunda planlama yapmak.

- Firmanın aylık ya da yıllık kar marjını yakalayabilmek için ekip çalışması sağlamak.

- Rekabette olabilmek için yeni ürünleri takip etmek, piyasa araştırması yapmak, fiyatlandırma ile mağaza teknikleri konusunda bilgileri elde etmek.

- Müşteri şikayetlerini bildirmek ve yönetmek.

- Ticari açıdan fuarlara katılmak suretiyle firmayı temsil etmek.

Plasiyer Maaşları Ne Kadar?

Plasiyer maaşları firmadan firmaya değişkenlik gösterirken 3000 TL ile 4000 TL arasında farklılık yaratabilmektedir. Aynı zamanda ortalama olarak ele alındığı zaman ise 3400 TL gibi bir maaş ortaya çıkıyor. Tabii bu maaş bir miktar aşağıda ya da bir miktar yukarıda olmak üzere sektöre ve firmaya göre farklılık ortaya çıkarabilir.

Plasiyer İş İmkanları Nelerdir?

Ürün ve hizmeti müşterilere düzenli olarak sunan tüm firmalarda plasiyer olarak çalışmak mümkün. Firmaların ürünleri konusunda pazarlama ve satış ile beraber müşteri ilişkileri noktasında değişik sektörlerde iş bulunabilir. Özellikle bu konuda becerikli olan pek çok kişinin rahatlıkla iş bulacağı mesleklerden biri olarak öne çıkıyor.