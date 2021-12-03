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Plasenta previa nedir, neden olur? Plasenta previye teşhisi ne zaman konur?

Plasenta previa nedir, neden olur Plasenta previye teşhisi ne zaman konur

Anne adayları özellikle değişik platformlarda plasenta previa hakkında araştırma yapmaktadırlar. İşte plasenta previa nedir, neden olur, plasenta previa teşhisi ne zaman konur gibi ve çok daha geniş bilgileri sizler için hazırladık.

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Latince bir ifade olan "plasenta previa" plasentanın yani bebeğin eşinin rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması olarak arif edilir.

 Plasenta Previa Nedir, Neden Olur?

 Günümüzde hemen hemen her bin doğumun dördünde plasenta previa görülmektedir. Plasenta previa teşhisi konulduktan sonra artık anne adayının normal doğum yapması imkansız hale gelmektedir. Yani plasenta previa, vajinal doğumu olanaksız kılmaktadır.

 Plasenta previa Latince bir ifadedir ve bebeğin eşi olarak tercüme edilir. Plasenta previa da plasentanın anne adayının rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması olarak tarif edilir.

 Plasenta previa teşhisi konulan gebeye vajinal muayene artık asla yapılmaz. Zaten yirmi haftanın üzerindeki bir gebe vajinal kanama şikayeti ile sağlık kuruluşuna başvurmuşsa ilk akla gelen plasenta previa olacaktır. Plasenta previa neden olur, risk faktörleri nelerdir sorusunun cevabını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

İstatistiksel çalışmaların ortaya koyduğu verilere göre plasenta previa erkek cinsiyetli bebeklerde da sık görülebilmektedir.

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Anne adayının sigara kullanan bir gebe olması plasenta previa riskini artırmaktadır.

Gebe adayının yaşının ileri bir yaş olması plasenta previa olasılığını artırmaktadır.

Plasenta previa riskini artıran bir diğer husus da anne adayının gebelik sayısının çokluğudur.

Bir başka faktör de, çoğul gebeliklerdir. Örneğin; ikiz gebelikte plasenta previa riski %40 oranında artmaktadır.

Anne adayının daha önceki gebeliğinde plasenta previa olması sonraki gebeliklerinde bu durumun tekrarlanması riskini artırmaktadır.

Önceki doğumun sezaryen ile gerçekleşmiş olması anne adayının yeniden plasenta previa riski ile karşılaşması olasılığını %60 lara varacak derecede artırmaktadır. Sezaryen ile doğum sayısı arttıkça bu riski oranı da artmaktadır.

Plasenta Previa Teşhisi Ne Zaman Konur?

 Sadece plasenta previa riski nedeniyle değil başka hastalıklar ve doğum esnasında oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmesi için gebelik takibi son derece önemlidir. Düzenli doktor kontrolü ve gebelik takibi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından önemsenmelidir. Plasenta previa teşhisinin ne zaman konulabileceğine gelince, aşamaları şöyle sıralamak mümkündür:

Plasenta previa hem anne hem bebeğin hayatını tehlikeye atacak ölçüde kanama riski ile ilişkilidir.

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Plasenta previa teşhisi konmuş olan gebelerde artık doğum şeklinin sezaryen ile yapılmasına karar verilmelidir.

Plasenta previa teşhisi konulan hastalarda genellikle "akreata" riski de artar. Plasenta akreata şudur: Bebeğin eşinin rahime yapışma şeklindeki anormalliğe akreata olarak tanımlanır.

Plasenta previa tanısı ve teşhisi ne zaman tam olarak konulu sorusunun cevabı ise şöyledir. Rutin gebelik kontrolünde ultrasonda plasentanın doğum yolunu yani internal servikal osu kapattığı doğrulanırsa artık plasenta previa teşhisi konulmuş olacaktır.

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Tarih boyunca insanlar için en heyecan verici mutluluk yeni bir bebeğin dünyaya gelmesi olmuştur. Üreme ihtiyacı ve neslin devamı dürtüsü kadar, iki insanın mutluluğunu perçinleyen bu güzel olayın bazı riskleri olduğu da bilinmektedir. Çağdaş tıp bilimi anne ve çocuk sağlığı konusunda çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bebek ölümleri çok düşük seviyelere ulaşmıştır. Bebek sahibi olamama durumunda çok geniş tıbbi olanaklar ortaya konulmuştur. Bebek ve çocuk sağlığı başlı başına tıp dünyasında ayrı birer uzmanlık alanı olarak gelişmiştir. Tıbbi cihaz ve ilaçlar bu anlamda hep anne ve bebek sağlığını destekleyici olmayı hedeflemektedir. Fakat her şeye rağmen düşük oranlarda da olsa hamilelik ve doğum bazı riskleri barındırmaktadır. Sezaryen doğumun nedenleri arasında yer alan "plasenta previa" ifadesi bu bağlamda merak konusu olmaktadır.

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