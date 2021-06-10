Plankton Nedir Ve Ne İşe Yarar? Plankton Nasıl Oluşur Ve Özellikleri Nelerdir

Plaktonlar; mikroskobik ortamlarda görülecek boyutlara sahip olan türlere sahip olmasının yanı sıra çeşitli boyutları da bulunabilen canlı türleri olarak karşımıza çıkmakta olup denizlerde, okyanuslarda yaşayan balıkların temel besin kaynağını oluştururlar.

Plankton Nedir ve Ne İşe Yarar?

Plankton, daha çok denizcilikte ve biyoloji biliminde kullanılan bir kavram olarak bilinir. Plakton adı verilen bu canlıların ne olduklarına bakıldığında ise hareket yeteneğine sahip nitelikte olmayan ve tek hücreye sahip durumdaki canlıların tümüne verilmektedir.

Tek hücreli olan ve adına plankton denilen bu canlılar, dünya üzerindeki okyanusların belirli alanlarında toplanırlar ve de sergilemiş oldukları görüntüleri bu sayede gözler önüne serilmiş olur. Öyle ki, havadan bakıldığı takdirde suyun renk değiştirdiğinin dahi görülmesi mümkün hale gelmektedir.

Sudaki canlı devamlılığının sağlanması noktasında ve atmosferdeki yağış oluşumunun sağlanması husunda son derece önemli bir görev üstlenen bu canlılar su döngüsünün sağlanmasında çok hayati bir görev üstlenirler.

Ayrıca okyanuslarda, bazı canlıların yaşayama durumunun söz konusu olamayacağı yerlerde dahi yaşayabilen bu tek hücreli varlıklar, denizlerde yaşamını sürdüren balıkların önemli bir besin kaynağı olarak balık formasyonunun üreme, yaşama döngüsünü sağlayan önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

Önemi çok büyük olan planktonların son yıllarda yaşam alanları bir hayli daralmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise küresel ısınma olmaktadır. Bu durumun en önemli etkilerinden biri sudaki Ph derecesinin düşmesi olmaktadır. Düşük durumdaki Ph derecesinde tek hücreli olan planktonlar yaşamlarını sürdürememektedir. Deniz ve okyanuslar için varlığı son derece büyük önem arz eden bu canlıların varlığının tehlikeye girmesi, sudaki yaşamın da tehlikeye girmesi anlamına gelmektedir.

Plankton Nasıl Oluşur ve Özellikleri Nelerdir?

Deniz suyundaki sıcaklığının yükselmesi ile birlikte plankton adı verilen canlılarda büyük ölçüde çoğalması meydana gelir. Bu varlıklar genellikle mikroskobik boyutta ve de tek hücreli oldukları varsayılan canlılar olarak nitelendirilmekte olsalar da denizanaları ya da kopmuş durumdaki yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda planktonlar hem bitkisel hem de hayvansal olabilmektedirler. Plankton adı verilen bu canlıların sahip oldukları özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün:

- Hareket kabiliyetine sahip olmayan ve tek hücreye sahip durumda olan canlılardır.

- Mikroskobik ortamlarda görülebilen boyuta sahip olan planktonlar, denizlerdeki akıntılar yardımıyla hareket edebilirler.

- Planktonlar son derece küçük olan boyuta sahiptirler.

- Planktonların üreme dönemlerinde milyarlarca plankton dünyada üzerindeki okyanusların belirli - Planktonlar tek hücreli yapıda olan canlılardır.

- Planktonların iki çeşit türü bulunmaktadır.

- Plankton türleri hayvansal ve bitkisel planktonlar şeklinde ifade edilir.

- Bitkisel özelliğe sahip olan planktonlar ‘Fitoplanton, hayvansal özellik gösterirler.

- Hayvansal türdekiler ‘Zooplankton olarak adlandırılır.

- Planktonların yaşam alanı okyanus ve denizler olup ayrıca buzlu bölgelerde de yaşamlarını sürdürebilmektedir.

- Popülasyon bakımından sayılması olanaksız olan canlılardır.

- Planktonlar denizlerde ve okyanuslarda yaşamakta olan pek çok canlı türünün gıda maddesi olma özelliği taşımaktadır.

- Boyutları son derece minik olan planktonlar, bilhassa suda yaşamını sürdüren en büyük memeli olarak bilinen Mavi Balinaların en temel gıdalarıdır.

- Planktonlar, sudaki canlı devamlılığının sağlanması bakımından son derece kritik bir önem taşımaktadır.

- Planktonlar; gerek sudaki canlı varlığının devamlılığının sağlanması, gerek de atmosferde yağış oluşunun sağlanmasında çok önemli rol oynayan canlılardır.