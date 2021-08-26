Planarya Nasıl Ürer? Planarya Eşeysiz Nasıl Ürer, Ne İle Beslenir? Planarya Nasıl Oluşur?

Dünya çapında farklı üreme sistemlerine sahip birçok değişik canlı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde planarya oldukça çeşitli bir yapı üzerinden üreme noktasında öne çıkıyor.

Planarya Nasıl Ürer?

Üreme açısından en merak edilen canlılar içerisinde planarya gelmektedir. Bu bağlamda hem yumurtalık hem de testis içeren canlılar arasında geldiğini söylemek mümkün. O yüzden hermafrodit bir üreme şekline sahip canlılar arasındadır. Sperm, çiftleşme sırasında 2 canlı arasında değiştirilir. Daha sonra yumurtalar iç bölümde döllenmesi ile beraber kapsüllere yerleştirilir. Aseksüel üreme üzerinden ele alındığı vakit ise kuyruk ucu vücudunun geri kalanından ayrılır ve bu bağlamda çoğalma gerçekleşir.

Planarya Eşeysiz Nasıl Ürer?

Planarya aynı zamanda eşeysiz üremeye sahip olan canlılar içerisinde gelmektedir. Bu bağlamda planarya parçalara ayrılmak suretiyle her bir parça yeni bir planarya oluşumu göstermektedir. Yani genel anlamda bütün vücut rejenere olur. Bu sayede planarya ikiye bölünmek suretiyle eşeysiz bir üreme potansiyeli gösterir. Yani her iki üreme sistemine sahip olduğundan dolayı hem eşeyli hem de eşeysiz üreme gücüne sahip önemli canlılar içerisinde bulunuyor.

Planarya Ne ile Beslenir?

Tatlısu yaradıkları olarak bilinen planarya çeşitleri ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük yapıya sahiplerdir. Bu bağlamda planktonlar ya da çok daha küçük yiyecek artıkları üzerinden beslenen canlılar olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda yiyecek üzerinden farklı sindirim ve boşaltım sistemlerine de sahip olduklarını eklemek gerekir.

Planarya Nasıl Oluşur?

Planaryalar hem eşeyli hem eşeysiz şekilde buluşma imkanı elde etmektedir. Bu bağlamda yumurtalık ile beraber testise sahip oldukları için, karşılıklı olarak çiftleşmede spermler aktarılır. Bu şekilde eşeyli üreme ile beraber aynı zamanda kuyruk kısmını bırakmak suretiyle eşsiz bir üreme sistemine de sahiptir. Planarya üzerinden bir parça koptuğu vakit bu parça zaman içerisinde gelişim gösterir ve yeni bir planarya oluşumu sağlanır.