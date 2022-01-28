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Plan nasıl yazılır? Plan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..  

Plan nasıl yazılır Plan kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Bazı kelimelerde araya sesli harf girerken bazılarında sesli harf girmeden iki sessiz harf bir araya gelir. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu anlamak için bu konuda kelimelerin doğru yazımı öğrenmek gerekmektedir. Peki, plan nasıl yazılır? Plan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilen bilgileri derledik.

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Günlük yaşamın en yaygın kullanılan sözcükleri arasında plan kelimesi gelmektedir. Yakın zaman için bazı olaylar üzerinden organizasyon konusunda yapılacakların tamamlanması plan olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda yazılım üzerinden çok hata yapılan sözcükler arasında geldiğini ifade etmek mümkün.

 Plan Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin Türkçe üzerinden ele alındığı vakit doğru yazılışı, ‘Plan’ olarak değerlendirilmektedir. Yani araya herhangi bir sesli harf girmeden bu şekilde yazılır. Genelde bu kelime üzerinden yapılan hata, ‘Pilan’ biçimindedir. Bu hataya düşmeden hem yazın hem de okunuşu üzerinden doğru şekilde kullanılabilir.

 Plan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru şekilde ele alınış hali, ‘Plan’ biçimindedir. Hem tek başına hem de cümle içerisinde taşımış olduğu anlam ile bu şekilde kullanılabilir. Ayrıca doğru yazımı öğrendikten sonra aynı şekilde doğru okunuş kapsamında da kullanılabilir.

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 ‘’Bugün herhangi bir plan yapmayalım.’’

 Görüldüğü şekilde cümlede olduğu gibi doğru yazım üzerinden değerlendirilir. Üstelik böylece doğru yazılış ile beraber doğru okunuş kapsamında da kullanım imkanı tanımaktadır. Türkiye'de en çok kullanılan sözcükler içerisinde geliyor.

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