Piyasa nedir? Piyasa ne durumda düşer veya yükselir?

Birçok mal ve hizmet üzerinden alışverişin gerçekleşmesi noktasında bağlantı durumu piyasa olarak nitelendirilir. Bu doğrultuda birçok farklı sektör üzerinde piyasa devamlı olarak aralıksız bir şekilde sürdürülür. Tabii piyasanın ne olduğu ve hangi durumlarda düşüp yükseleceği merak edilen konular içerisinde geliyor.

Piyasa Nedir?

Talep etmiş oldukları mal ve hizmet ile beraber bunun karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, mal ve hizmetini sunarak kazanç elde etmek isteyen satıcıların buluştuğu nokta piyasa olarak bilinir. Alıcı ile satıcılar bu noktada ayrıca arz ve talep olarak ifade edilir. Aynı zamanda satıcı ve alıcı üzerinden bunların birbiri ile karşılaşmalarını sağlayan örgütlü bir birim piyasayı meydana getirmektedir. O yüzden birçok değişik sektör eşliğinde düzenli olarak ve planlama doğrultusunda piyasa bulunmaktadır.

Piyasa Ne Durumda Düşer?

Piyasa birçok farklı sebepten dolayı düşüş gösterebilmektedir. Bu düşüşler yavaş bir şekilde olabileceği gibi aynı zamanda ani biçimde de gerçekleşmektedir. Özellikle ülke içerisinde alım gücünün düşmesi ile beraber doğal olarak piyasanın da düşmesi ortaya çıkmaktadır. Yani bu durum ülke ekonomisinin zayıflaması sebebiyle ortaya çıkabilir. Diğer yandan ülke para biriminin değer kaybetmesi de yine piyasanın önemli oranda düşmesine neden olur. Tabii hammadde eksikliği gibi durumlar da yine ön plana çıkıyor.

Piyasa Ne Durumda Yükselir?

Piyasa belli başlı sebeplerden dolayı düşerken aynı şekilde yükselme potansiyeli de gösterir. Tabii burada düşüşler ile beraber piyasanın yükselişi genelde aynı durumlar üzerinden ele alınabilir.

- Alım gücünün yükselmesi

- Arz ve talebin yükselmesi

- Ülke ekonomisinin güçlenmesi

- İhracatın artması

- Hammadde zenginliği

- Herhangi bir ürün ya da hizmeti olan istek ve ihtiyaç

Genel olarak yukarıda verilen sebeplerden dolayı piyasa normal bir seyir altında ya da aniden yükselebilir.

Piyasayı Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Piyasayı etkileyen en önemli unsurlar içerisinde ülke ekonomisi gelir. Özellikle ihracatın artması ile beraber kaynaklarının zenginleşmesi alım gücünü daha yüksek noktaya çıkarır. Aynı zamanda piyasaya etkileyen durum ürün ve hizmete göre değişkenlik gösterebilir. Herhangi bir ürün ve hizmet konusunda istek ve ihtiyaçlar aniden Piyasayı etkileyebilir. Tabii borsa ile beraber döviz kurları da yine en önemli etkileyici unsurlar arasındadır.