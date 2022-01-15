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Piyano nasıl yazılır? Piyano kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Piyano Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Piyano nasıl yazılır Piyano kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Başta mekanik ve kuyruklu olmak üzere birçok çeşidi bulunan piyano, tuşlu bir çalgıdır. 19. yüzyılda icat edilmiş olan piyanoda 88 tuş yer alır. Önceki yüzyıllarda sadece salon müziklerinde çalınan bu enstrüman, günümüzde birçok müzik türünde ve konserlerde de kullanılmaktadır. Dilimize İtalyancadan geçmiş olan piyano kelimesi, orijinal dilinde ''piano'' şeklinde yazılır. Piyano nasıl yazılır Piyano kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Yabancı kökenli diğer enstrümanların isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Fülüt - Yanlış / Flüt - Doğru

2- Konturbas - Yanlış / Kontrbas - Doğru

3- Kılavsen - Yanlış / Klavsen - Doğru

4- Kılarnet - Yanlış / Klarnet - Doğru

5- Trombet - Yanlış / Trompet - Doğru

6- Ork - Yanlış / Org - Doğru

Piyano Nasıl Yazılır?

Başta pop, caz ve klasik müzik olmak üzere birçok müzik türünde kullanılan piyano, 88 tuştan oluşan klavyeli bir çalgıdır.

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Piyano

Piyano Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

İtalyanca kökenli bir sözcük olan Piyano kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Piyano - Doğru Kullanım

Piyono - Yanlış Kullanım

Piyano Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Boş vakitlerimde birkaç kişiye piyano dersi verip harçlığımı çıkartıyorum.

(Doğru Kullanım)

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2- Çocukluğumdan beri hep piyano çalmak istesem de bir türlü kısmet olmadı.

(Yanlış Kullanım)

 

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