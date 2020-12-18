Piyanist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Piyanist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Piyanistler genel olarak tek başına ya da bir koro eşliğinde piyano çalan kişilerdir. Dünyanın her yerinde var olan piyanistler her zaman için çok çalışmaları ve notalara çalışmaları gerekmektedir.

Piyanist Nedir?

Günümüzde piyanist, tuşlu çalgı olarak yer alan piyanoyu çalan kişiye denilmektedir. Piyanistler; solo, şarkı söylemekte olan bir kişi ile ve ya koro eşliğinde piyano çalabilirler.

Piyanistlerin Ne İş Yapar?

Piyanistler genel olarak pek çok farklı müzik dalında uzmanlaşabilirler. Uzmanlaşılan alanlara göre piyanistin ilk ve de en önemli görevleri çok çalışmaktır. Bunun nedeni ise piyanonun diğer birçok çalgılar gibi çok egzersiz ve ya tekrar gerektirmesidir. Piyanistin başka görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanır. Bunlar;

Notaları incelemek ve de prova etmek,

Piyano resitali vermek,

Pop, caz ve ya rock gibi çeşitli müzik tarzlarından olan eserleri repertuarına eklemek,

Farklı bestecileri takip edip eserlerini incelemek,

Koro şefinin talimatlarına uyum sağlamak,

Piyano ile ilgili olan ulusal ve ya uluslararası gelişmeleri takip etmek piyanistlerin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Piyanist Nasıl Olunur?

Piyanist olmak adına pek çok basamağı geçmek gereklidir. Piyanist olmak istemekte olan kişilerin, öncelikle üniversitelerin toplam 4 yıllık eğitim veren konservatuarlarının bu piyano bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gereklidir. Genellikle Piyano bölümünden başarılı bir şekilde mezun olabilmek için kişiler küçük yaşlardan itibaren de piyano dersleri alınması gereklidir. Üniversitelerin Piyano bölümlerini bitiren kişiler günümüz koşullarında okullu piyanist olarak adlandırılırlar. Üniversite mezunu olmayan ve de çok az hoca yardımı alarak kendini yetiştirmiş olan kişilere ise alaylı piyanist denilmektedir.

Piyanist Olma Şartları Nelerdir?

Piyanistler, günde yaklaşık olarak 6 saat çalışmak zorundadırlar. Bu sebeple de piyanistlerin disiplinli olmaları ve çok çalışmaları gereklidir. Piyanistlerde aranan diğer bazı nitelikler ise şu şekilde sıralanır;

Öncelikle mesul olduğu piyanonun aletinin kontrollerini yapmak,

Provalara zamanında gitmek,

Ses sanatçıları ile birlikte uyumlu çalışmak,

İyi seviyede İngilizce bilmek ve de

Hayat boyu öğrenme temel ilkesini benimsemiş olmaktır.

Piyano adlı enstrümanı, piyanistler her daim daha fazla geliştirip, yılmadan, bıkmadan, hep yeni besteler üreterek ve de yeni şarkılardan hep haberdar olarak çalmayı başarmalıdırlar.

Piyanistlerin Görevleri Nelerdir?

Piyanistleri görevleri;

Hem dünyada hem de ülkemiz genelinde sanatını en güzel bir şekilde üretip çevresine yayan insanlara her zaman için ihtiyaç olmuştur. Yani asıl dikkat edilmesi gereken nokta, piyanistlerin mekan ve ya iş seçmek yerine üretmek, notalar ile insanları eğlenceye, keyfe, dansa davet etmek ve de sanatın üzerinden bir para kazanmaya devam etmekte olmalıdır. Bu nedenle piyanistlerin çalışma olanakları çok yaygın olmaktadır.

Piyanistlerin Maaşları Ne Kadar?

Piyanist maaşları günümüzde çalıştıkları işyerlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu maaşlar arasından en düşük 3500 TL civarındadır.

Piyanistlerin İş İmkanları Nelerdir?

Piyanistliğin iş olanakları çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu mesleğin iş imkanlarının size gülümsemesi amacı ile kişiler başlangıç aşamasında iş ve ya mekan seçilmemelidir. Bazı piyanistlerde görülmekte olan egoist yaklaşımlar, kişileri uzun süreli olacak bir şekilde işsiz durumda bırakabilir.

Egoist davranışlar mesleğin başlangıcında son derece yanlış ve de tehlikeli olan davranışlar olmaktadır. Çünkü kişiler işsiz ve ya parasız kalabilir. Bu tarzda davranış sergileyen kişiler mesleğinde yükselemezler ve de müzisyen olarak da tıkanıklığa sevk edilir. Bu sebeple, aslında bir piyanistin iş imkanlarını kendisi belirlemektedir.