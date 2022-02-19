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Pitoresk nedir, ne anlama gelir? Pitoresk şiir ve roman örnekleri

Pitoresk nedir, ne anlama gelir Pitoresk şiir ve roman örnekleri

Yabancı kökenli ve bir terim olan pitoresk sözcüğü merak konusu olmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız pitoresk nedir, ne anlama gelir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Pitoresk sözcüğü İtalyanca kökenli olup kelime anlamı ise "ressam, tasvirci"dir.

 Pitoresk Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Etimolojik olarak pitoresk sözcüğünün manası "resim gibi"dir. Pitoresk sözcüğünün kaynağı İtalyanca olup; "pittoresque" kelimesinin Türkçe karşılığı da "tasvirci, ressam"dır. Pitoresk sözcüğünü kısaca tarif etmek gerekirse; resim konusu olacak nitelikte, resmi yapılmaya değer, resimsi, resmi andıran demektir. Başka bir ifade ile durumu ve görünüşü resmi yapılmaya değer olan görüntüler için kullanılır.

 Fakat pitoresk sözcüğünün bu sözlük anlamının dışında bir de edebiyat terimi olma özelliği bulunmaktadır. Edebiyat terimi olarak pitoresk; insan aklında resim gibi bir hayal uyandırabilen yazı veya sözdür.

 Bunun dışında pitoresk kavramı mimaride de dikkat çeker. Şehir manzarasının kökenini temsilen eden pitoresk, yani "tablomsu bir şehircilik tasavvuru günümüzde kentsel tasarım bağlamında yeniden yükselen bir yaklaşımdır."

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 Pitoresk Şiir Ve Roman Örnekleri

 Pitoresk kavramının mimarideki yansıması İngiliz sanatçı ve yazar John Ruskin'in "Mimarlığın Yedi Lambası" isimli kitabının hafıza bölümünde görülür. Gelinen nokta itibariyle "pitoresk" mimaride, bir mimari manzarada söz konusu yapıların tasarlanırken düşünülmüş güzellik sebep ve merkezlerinden uzakta bir yerde belirir.

 Edebiyatta ise pitoresk; durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer yazı veya sözdür. Ya da insan aklında resim gibi bir hayal uyandıran yazı veya sözdür. Edebiyat, sanat, şiir ve romanda pitoresk ve pitoresk örnekleri şöyle sıralamak olanaklıdır:

Pitoresk; estetim etkiyi düzen bağlantıları ile değil de, tabiattaki gibi bir rastlantısallıkla elde etmeye çalışan her tür sanatsal tutumu ifade eder.

Zamane resim sanatında da bu etki görülür.

Türk Edebiyatında pitoresk şiir örnekleri "Servet-i Fünun"cularda görülmektedir. Tablo altın ayazılan bu şiirlere "pitoresk(resimsi) şiir" denir.

Şiir sanatındaki kullanımı ile ise pitoresk, "şiiri duygu ve düşüncenin soyut ifadesinden kurtararak, onlara gözle görülür bir şekil vermektir."

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Cenap Şahabettin'in şiirlerinde pitoresk bir etki gözlemlenir.

Pitoresk roman ise Avrupa edebiyatında görülen bir türdür. Bu romanlarda halktan kişiler anlatılır. Buna örnek olarak Alman romancı Thomas Mann'ın "Dolandırıcı Felix Krull'un İtirafları" romanı örnek verilebilir.

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