Pitoresk Nedir? Mimari, Roman, Fotoğraf Ve Doğa Pitoresk Kavramı Ve Tdk Anlamı

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Pitoresk, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Fransızcadan geçmiştir. Pitoresk kelimesinin anlamı ise resimsi, resmi yapılmaya değer manasına gelmektedir.

Pitoresk Nedir?

Pitoresk kelimesi etimolojik olarak Fransızca bir kelime olan ''pittoresque'' kelimesinden dilimize geçmiştir. Fransızcada pittoresque kelimesi ''resmedilmeye değer, ressamca'' gibi manalara gelmektedir. Bunun yanı sıra pitoresk kelimesi İtalyancada aynı anlama gelen ''pittoresco'' kelimesinden de gelmektedir.

Pitoresk resim konusu olabilecek tarzda olan anlamında kullanılmaktadır. Bununla birlikte TDK'ye göre pitoresk kelimesinin anlamı ise şu şekildedir:

- Resimsi

Cümle içinde örnek kullanımı: Roma, yabancılar tarafından çok pitoresk olabilir.

Mimari, Roman, Fotoğraf ve Doğa Pitoresk Kavramlarının TDK'ye Göre Anlamları Nelerdir?

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Mimari, roman, fotoğraf ve doğa pitoresk ile ilişkili kavramlardır. Dolayısıyla TDK'ye göre resimsi anlamında kullanılan pitoresk kelimesi sayılan bu kavramlar ile doğrudan alakası bulunmaktadır. Bu kavramların pitoresk ile ilişkisi şu şekildedir:

- Pitoresk Mimari: Pitoresk mimari resmi yapılmaya değer bir mimari anlamında kullanılır.

- Pitoresk Roman: Pitoresk roman resmi yapılmaya layık olacak derecede güzel bir roman manasında kullanılır.

- Pitoresk Fotoğraf: Pitoresk fotoğraf, fotoğrafın görünüşü itibariyle resim konusu olmaya değer bir fotoğraf manasına gelmektedir.

- Pitoresk Doğa: Pitoresk doğa, doğanın durumu ve görünüşü itibariyle resim konusu olmaya değer nitelikleri taşıyan bir doğa manzarası anlamında kullanılır.