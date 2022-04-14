Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Pisces Hangi Burç? İngilizce'de Pisces Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Pisces Hangi Burç İngilizcede Pisces Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Burçlarla ilgilenen her birey farklı konularda araştırma yapabiliyor. İngilizce dilinde yer alan tüm burçların nasıl telaffuz edildiği merak ediliyor. Pisces kelimesi günümüzde görülen İngilizce kelimeler arasındadır. Pisces sözcüğünün hangi burcu ifade ettiği konusunda bireylerin detaylı olarak yaptığı bazı araştırmalar bulunuyor. Pisces hangi burç? İngilizcede pisces ne demek ve Türkçe anlamı nedir? Pisces kelimesiyle alakalı sizler için detayları derledik.

Haberin Devamı

 Burçların İngilizce karşılıkları herkes tarafından öğrenilebiliyor. Pisces kelimesi de, bir burcu ifade eden İngilizce bir sözcüktür. Pisces sözcüğü, balık burcu için kullanılan bir sözcük çeşididir. 

 Pisces Hangi Burç? 

 İngilizce dilinde burçları ifaden eden kelimeler arasında pisces sözcüğü bulunuyor. İngilizce dilinde kullanılan pisces sözcüğünün hangi burcu ifade ettiğiyle ilgili bireyler bazı detayları araştırabiliyor. Pisces sözcüğü, balık burcu için kullanılan önemli bir kelimedir. 

 İngilizcede Pisces Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizcede yer alan pisces kelimesinin ne demek olduğu merak ediliyor. İngilizce dilinde önemli bir kelime olan pisces sözcüğü, balık anlamını ifade ediyor. Balık anlamında kullanılan İngilizce bir kelimedir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı