PISA’ya katılacak okullar belirlendi

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MEB, uluslararası eğitim değerlendirme çalışmaları kapsamında önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek PISA uygulamasına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. OECD tarafından üç yılda bir düzenlenen uluslararası bir değerlendirme programı olan PISA’da dünya genelinde 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri ölçülüyor. Böylece, ülkelerin eğitim sistemlerini geliştirmelerine ışık tutmak amaçlanıyor. Bu değerlendirme, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri çözme becerilerini de ölçüyor.

OKUL MÜDÜRLERİNE BİLGİLENDİRME

MEB’e bağlı 39 farklı ildeki 96 okul, Türkiye'nin PISA 2025 sürecindeki temsilcisi olarak seçildi. Seçilen okulların müdürlerine yönelik bilgilendirme ve hazırlık çalışmaları amacıyla 18-19 Aralık’ta Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bir çalıştay düzenlendi. Okul müdürlerine PISA'nın önemi, uygulama süreci ve hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.