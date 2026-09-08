PISA sonuçları bugün açıklanıyor... OECD Eğitim ve Beceri Başkanlığı Direktörü: Türkiye başarı hikâyesi yazıyor

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşamda kullanabilme düzeylerini ölçtüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2025 sonuçları bugün açıklanıyor. Türkiye saatiyle 10.30’da Slovakya’nın başkenti Bratislava’da duyurulacak araştırmaya 91 ülke katılırken, Türkiye’yi 56 ildeki 203 okuldan 7 bin 702 öğrenci temsil etti. Matematik, okuma ve fen bilimlerinin yanı sıra öğrencilerin teknolojiden yararlanarak kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerileri de “Dijital Dünyada Öğrenme” başlığı altında değerlendirildi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Bugün açıklanacak sonuçlarda Türkiye’nin üç temel alanın tamamında önemli bir başarı göstermesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasından önce konuştuğumuz OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher’e Türkiye’nin performansını sorduk. Schleicher şunları söyledi: “Türkiye’deki okulların OECD’nin son PISA değerlendirmesinde başardıkları yalnızca Türkiye için iyi bir haber değil. Bu, dünyanın dikkat etmesi gereken bir başarı hikâyesi. Pek çok eğitim sisteminin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye, öğrenci performansının üç temel alanın tamamında geliştiği az sayıdaki ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Matematik, okuma ve fen alanlarındaki ortalama sonuçlar, 2022 ile 2025 yılları arasında yükseldi. Aynı zamanda düşük performans gösteren öğrencilerin oranı 2015’ten bu yana önemli ölçüde azaldı. Bu da Türkiye’nin daha fazla gence yaşam boyu öğrenme ve gelecekteki fırsatlar için gerekli temel becerileri kazandırmadaki başarısının altını çiziyor.”

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19 YILLIK KARNE PUAN YÜKSELTTİ

Türkiye, PISA’ya ilk kez katıldığı 2003’te matematikte 423, fen bilimlerinde 434, okuma becerilerinde 441 puan aldı. Üç alanda da gerilemenin yaşandığı 2015’te puanlar matematikte 420’ye, fende 425’e, okumada 428’e düştü; 72 ülke arasında matematik ve okumada 50’nci, fende 54’üncü sırada yer aldık. PISA 2018’de ise güçlü bir yükseliş kaydedildi. Matematik puanı 34 puan artarak 454’e, fen puanı 43 puan artarak 468’e, okuma puanı 38 puan artarak 466’ya çıktı. Türkiye 79 ülke arasında matematikte 42’nci, fende 39’uncu, okumada 40’ıncı oldu. PISA 2022’de matematikte 453, fende 476, okumada 456 puan alan Türkiye, 81 ülke arasında sırasıyla 39’uncu, 34’üncü ve 36’ncı sıraya yerleşti; fen bilimlerinde bugüne kadarki en yüksek puanına ulaştı. Böylece Türkiye’nin 2003-2022 dönemindeki puanı matematikte 30, fen bilimlerinde 42, okuma becerilerinde 15 puan yükseldi.

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CORMANN: UMUT VERİCİ

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türkiye’nin matematik ve fen bilimlerinde 2022’de bugüne kadarki en iyi sonuçlarından bazılarına ulaştığını belirterek, dezavantajlı öğrencilerin performansına da dikkat çekti. Türkiye’de bu öğrencilerin yüzde 12’sinin matematikte “akademik olarak dirençli” grupta yer aldığını, OECD ortalamasının ise yüzde 10 olduğunu ifade eden Cormann, “Türkiye’nin uzun vadeli istikameti umut verici” değerlendirmesini yaptı.

10 ÖĞRENCİDEN 7’SİNE ÖĞRETMEN DESTEĞİ VAR

Her 10 Türk öğrenciden 7’sinin öğretmenlerinin öğrenmeleriyle ilgilendiğini, anlayana kadar öğretmeye devam ettiğini ve en çok ihtiyaç duydukları anda ek destek sağladığını söylediğini kaydeden Schleicher, “Öğrenciler ayrıca 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında sınıflarındaki ortamın daha iyi olduğunu bildiriyor. PISA, Türk öğrencilerin dijital teknoloji ve yapay zekânın hevesli kullanıcıları olduğunu gösteriyor. Hükümet de bu potansiyeli dikkate alarak dijital cihaz eksikliğinin giderilmesini öncelik haline getirdi. Gençlerin bu yeni dünyada yollarını bulmalarına şimdiden yardımcı olan çok sayıda öğretmenin de takdiri hak ettiğini gösteriyor” dedi.