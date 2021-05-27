Pırlantada Karat Nedir? Pırlanta Seçiminde Karat Nasıl Hesaplanır?

Karat ibaresi, pırlanta ve mücevher dünyasında son derece büyük öneme sahip durumdadır. Bu bakımdan pek çok insan pırlantada karat nedir sorusunu sıklıkla sormakta ve yanıtını öğrenmek istemektedir.

Pırlantada Karat Nedir?

Pırlantada karat ibaresi, pırlantanın ağırlık birimi ölçüsü olarak ifade edilmektedir. 1 karat yaklaşık olarak 200 mg ağırlığa sahip durumdadır. Bunun anlamı ise bu ağırlık ölçü biriminin yaklaşık olarak 0,2 grama denk geldiği olmaktadır. Mücevher satışları esnasında irili ufaklı olan karat cinsi veya karattan daha küçük olan ağırlığa sahip durumdaki taşların da satışı söz konusu olmaktadır. Pırlanta ve diğer kıymetli taşların ağırlık ölçümü tamamıyla karat cinsinden belirlenir durumdadır.

Pırlanta Seçiminde Karat Nasıl Hesaplanır?

Son derece büyük kıymete sahip olan taşlardan biri olan pırlanta ile alakalı olarak insanların zihinlerinde oluşan pek çok sorunun varlığı söz konusu durumdadır. Bu sorulardan en önemlilerinden ve merak edilenlerinden biri ise pırlanta seçiminde karat nasıl hesaplanır sorusu olmaktadır.

Pırlanta seçiminde karat nasıl hesaplanır şeklindeki sorunun yanıtı şu şekilde verilebilmektedir: Pırlanta seçiminde karat, 100 eşit puana bölünür ve bu şekilde de pırlantanın değeri ortaya çıkmış olur. Konun anlaşılabilmesi adına şu şekilde bir örnek verilmesi son derece yararlı olacaktır: Sertifikalarda görmekte olduğumuz "0.25 ct" bir pırlanta taşlı yüzüğün çeyrek karatlık bir elmasa sahip olduğunu göstermektedir. İdeal olan tektaş ölçüsü için ise pırlanta taşın milimetre bazında uçtan uca olan genişliğinin ve pırlanta taşının kesim kalitesinin de hesaba katılmasının gerekliliği hatırlanmalıdır. Bu kesinlikle atlanmaması gereken bir detayı oluşturmaktadır.

Değerli taş piyasası içinde 1 karat olan pırlanta tek taş fiyatlandırılması 25 bin TL'den başlamakta olup 50 TL'ye kadar çıkması söz konusu olabilmektedir. Ancak bu fiyatların değişkenlik göstermesi söz konusu olmaktadır. Pırlantanın sahip olduğu ağırlık durumunun 1 karat altında durumunda santim ölçüsü kullanılır. Pırlantanın değerinin 4C kuralına göre belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Kesim (Cut), Berraklık (Clarity) , Renk (Colour) ve Karat (Carat) kuralı oluşturur.