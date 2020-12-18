Pilot nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Pilot olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Pilot yolcu ya da kargo ve şahsi uçakları uçurmakla sorumludur. Pilotluk Mesleğinin saygın bir yere sahip olması ve yüksek maaş olanaklarına sahip olması nedeni ile özellikle son yıllarda oldukça çok tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Mesleğin gerektirdiği bir takım şartlar ve özelliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Pilot Nedir?

Pilot uçağı kullanma yetkisine sahip kişidir.

Hava yolu uçuşları genellikle iki pilot tarafından yönetilir. ​​​​​​Biri komuta pilotu olarak adlandırılan kaptandır. Diğeri ise ikinci pilot olarak adlandırılır. Kaptan uçuş sistemlerini kontrol edip yönetirken ikinci pilot hava yolu trafiğini yönetir. Ayrıca uzun mesafeli uçuşlarda üç ya da dört pilot bulunabilir.

Pilot Ne İş Yapar?

Pilot hava durumu, yolcular, rota ve uçak hakkındaki tüm bilgilere hakim olmalıdır. Tüm güvenlik sistemlerini kontrol ederek doğru çalıştığından emin olmalıdır. Pilot kabin ekibini uçuş öncesi koordine edip gerekli konularda bilgilendirmelidir. Uçağın teknik performansı ve konumu ile ilgili gerekli kontrolü yapmalıdır.

Pilotu görevleri arasında uçağın kayıt defterini tutmakta yer alır. Pilotlar harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar. Yakıt ve yolla ilgili hesaplamaları yapar. Uçağın yüklenmesini kontrol eder. Kalkış, iniş, alçalma ve rota ile ilgili hazırladığı planı uygular. İniş sonunda uçağı park ederek görevini tamamlar. Pilotun haftalık çalışma süresi maksimum 56 saattir. Pilot ayda sadece 8 gün çalışabilir.

Pilot Nasıl Olunur?

Pilot olmak için en az lise mezunu olma zorunludur. Lise mezunu bireyler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ücretli olarak pilot eğitimi alabilir. Alınan eğitimler genellikle 18 ay sürmektedir. Eğitimleri boyunca teori, uçuş ve similatör gibi çeşitli eğitimler almaktadırlar. Üniversitelerin pilotaj bölümünden 4 yıllık mezun olunarak da pilot olma hakkı vardır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO' nun yabancı dil sınavına başvurarak pilot olma şansı mevcuttur.

Pilot olmak için koordinasyon becerisinin iyi derecede olması önemlidir. Net komutlar verebilecek iletişim yeteneğinin olması gerekir. Takım çalışmasına yatkın olması oldukça önemlidir. Stres anında sakin olup kriz yönetimini iyi yönetmesi pilotluk mesleğinde oldukça fazla önem teşkil etmektedir. Gerekli disiplin ve özgüvene sahip olması gerekir. Liderlik vasfının güçlü olması önemli bir kriterdir.

Pilotluk eğitimi sürecinde matematik ve fizik dersi oldukça önemlidir. Bu derslerde başarılı olunması gerekir. Sayısal zekaya, el ve göz koordinasyonu yeteneğine sahip olunması gerekir.

Pilot Olma Şartları Nelerdir?

Gerekli eğitimin alınması zorunludur.

Pilotluk mesleğini yerine getirmede iyi derecede İngilizce bilmek gerekir.

17 yaşını tamamlama şartı bulunmaktadır.

Sağlık sorununuzun olmadığına dair belge istenmektedir.

Kaptan pilotlar 6 ayda bir fiziksel sınavdan geçmeleri gerekmektedir.

Gece uçuşları için yetki istendiğinde gerekli eğitimi almaları gerekir.

Cpl ( ticari pilot ) lisansı alınması zorunludur.

Pilot Maaşları Pilot Maaşları özel hava yolu şirketlerinin imkan ve olanaklarına göre değişiklik göstermektedir. Mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak pilotluk mesleği en yüksek maaş alan meslekler arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 20.000-25.000 TL arasında başlangıç maaşları alınmaktadır.

Pilotluk Mesleğinin İş İmkanları

Yerli ve yabancı hava yolları şirketleri ile genel havacılık ve havacılık eğitimi sektöründe istihdam olanakları bulunmaktadır. Ülkemizde donanımlı pilotun kolayca iş sahibi olacağı gözlemlenmektedir. Pilotlar talep oluşması durumunda gerekli eğitimin alınması ile orduda görev alabilmektedir. Ayrıca eğitim süreçlerinde iyi derecede İngilizce eğitimi almaları çalışma olanaklarına büyük değerde etki eder.