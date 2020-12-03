Pilot Eğitimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Pilotluk eğitimi bölümü ülkemizde en çok rağbet gören bölümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için pilotluk bölümü oldukça dikkat çeken bölümlerinden bir tanesidir. En saygıdeğer, en popüler mesleklerden bir tanesi olan Pilotaj bölümü birçok öğrencinin hayallerini süsleyen bir meslektir.

Pilot Eğitimi Bölümü Nedir?

Pilotluk eğitimi birçok öğrencinin hayalini süsleyen eğitimlerden bir tanesidir. Havacılık sektörünün her geçen gün büyüyerek gelişmesi pilotaj eğitimi bölümünü de oldukça popüler hale getirmiştir. Birçok genç pilotluk eğitimi alarak pilotluk yapmak mesleğini gökyüzünde icra etmek ister. Bu sebeple üniversitelerde gerekli bölümlerde pilotluk bölümü okumak için üniversite sınavına girer.

Pilotluk Eğitimi Almak İsteyen Öğrencilerin Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Pilotluk eğitimi almak isteyen öğrenciler için gerek üniversite sınavında alınması gereken puan gerekse öğrencinin kişilik özellikleri oldukça büyük önem taşımaktadır. Pilot olmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversite sınavından yeterli puanı alarak pilotluk eğitimi bölümünü kazanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda pilot olmak isteyen kişilerde aranan özellikler ise şu şekildedir; pilot olmayı düşünen öğrenciler sorumluluk sahibi, disiplinli, soğukkanlı, havacılık sektörüne karşı ilgili ve gelişime açık kişiler olması gerekmektedir.

Pilot Eğitimi Bölümü Kaç Yıldır?

Pilot olmak isteyen hayatını gökyüzünde uçak kullanarak geçirmek isteyen binlerce öğrenci bulunmaktadır. Bu durum için ülkemizde de gerekli bölümler vardır. Pilotluk eğitimi almak isteyen öğrenciler; ülkemizde 4 yıllık eğitim veren bölümlerde pilotluk eğitimi almalıdır. Sayısal puan türünden gerekli puanı alan öğrenciler pilotluk eğitimi alabilir. Öğrencilerin bu 4 yıl boyunca almaları gereken dersleri başarı ile vererek pilot eğitimi bölümünden mezun olabilir.

Pilot Eğitimi Bölüm Dersleri Nelerdir?

Pilot olmak isteyen öğrencilerin alması gereken 8 dönemlik dersler bulunmaktadır. Öğrenciler 4 yıl boyunca aldıkları dersleri başarı ile tamamladıklarında pilot olmaya hak kazanır. Pilotluk eğitimi için öğrencilerin alması gereken onlarca ders bulunmaktadır. Pilotluk eğitim derslerinin yanında öğrenciler temel tıp bilimi ve anestezi alanlarında da dersler almakla yükümlüdür. Genel olarak pilot eğitimi alan öğrencilerin alacağı dersler ise şu şekildedir;

- Hava taşımacılığı

- İnsan performansı ve limitleri

- Uçuş simülatör

- Gece uçuş uygulamaları

- Uçuş planlama ve izleme

- Genel uçak bilgisi ve uçuş

- Uçuş uygulamaları

- Ekip kaynak yönetimi

- Uçak teknik eğitimi

- Havacılık için fizik gibi önemli dersler başta olmak üzere öğrenciler benzer derslerden 4 yıl boyunca sorumlu olacaktır. Bu dersleri başarıyla veren öğrenciler pilot eğitimi lisans diplomasına elde edecek ve pilotluk yapmaya başlayabilecektir.

Pilot Eğitim Mezunları Ne İş Yapar?

Pilot eğitimi alan öğrenciler mezun olduklarında havacılık işletmelerinde, hava taşımacılığı alanında görev yaparlar. Aynı zamanda bu alandan mezun olan kişiler pilot okullarında da pilot eğitmenliği de yapabilmektedir. Pilotluk eğitim mezunları özel sektörde ve devlette çalışabilir.

Pilot Eğitimi Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Pilot eğitimi alan öğrenciler havacılık İşletmeleri uçakları ve hava yollarında pilot olarak görev yapabilir. Aynı zamanda pilotluk eğitimi alan öğrenciler devlette ve özel kurumlarda işbaşı yapabilmektedir.

Pilotluk Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileridir?

Pilotluk eğitimi üniversitede bulunan bir bölümdür. Bu sebeple pilotluk eğitimi almak isteyen öğrenciler bu bölüme girmek için üniversite sınavına gerekli puan almaları gerekir. Ülkemizde pilotluk bölümü oldukça kısıtlı sayıdadır. Pilotluk eğitimi olan üniversiteler ise şu şekildedir;

- Özyeğin Üniversitesi

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

- Atılım Üniversitesi

- İstanbul Okan Üniversitesi

- Karatay Üniversitesi

- Antalya Bilim Üniversitesi

- Girne Amerikan Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi ülkemizde pilotluk eğitimi veren üniversitelerdir. Bu sebeple pilot olmak isteyen öğrenciler bu üniversitelerden birinden mezun olarak pilotluk mesleğine adım atabilir. Herkes tarafından saygıyla anılan pilotluk mesleğine kavuşabilir.