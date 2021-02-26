Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın atasözü, yararlı bir sonuç elde etmek amacında olmayan kişilerde hayır olmadığı anlamına gelmektedir.

Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her insan kendi çıkarlarını gözetmeli ve savunmalıdır. Eğer ki bir insan hem kendi çıkarlarını savunmuyorsa, hem de kendisi için yararlı bir şeylere sahip olmak için çabalamıyorsa, o halde o insandan çok da hayır gelmez. Aynı zamanda eldeki bir araç, bir işi yapmak için bize yardımcı olmuyorsa, o aracın olması ile olmaması arasında bir fark yoktur.

Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O kendisi için hiçbir şey yapmıyor bu yüzden de bizimle değil, sonuçta pilavdan dönenin kaşığı kırılsın değil mi?