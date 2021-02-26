Pilav Yiyen Kaşığını Yanında Taşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri oldukça sık kullanılmakta olan ve neredeyse dünya üzerindeki her kültürde var olan kalıplaşmış sözler bütünüdür. Her kültürün ataları uzun zaman boyunca yaşayıp deneyimledikleri olaylar üzerinden süzdükleri doğru olan çıkarımları gelecek nesillere kalıplaşmış bir söz olarak bırakmışlardır. Pilav yiyen kaşığını yanında taşır atasözü de bilinen atasözlerinden sadece bir tanesidir.

Pilav Yiyen Kaşığını Yanında Taşır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir şeyi yapmak isteyen, herhangi bir şeyden yararlanmak isteyen bir kişi, tüm bunları gerçekleştirebilmek için gerekli olan araçları elinin altında bulundurmak zorundadır.

Pilav Yiyen Kaşığını Yanında Taşır Atasözünün Cümle İçindeki Kullanışı

Kampa gittiğimizde elimde neredeyse her türlü aletin bulunmasıyla ilgili olarak bir arkadaşım, pilav yiyen kaşığını yanında taşır derler demişti.

Pilav yiyen kaşığını yanında taşır tüm hazırlıklarını yaptığına emin ol.