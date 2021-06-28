Pil Nedir Ve Ne İşe Yarar? Pil Nasıl Çalışır Ve Çeşitleri Nelerdir?

Pil, pek çok yerde kullanılan ve günlük hayatta da sık sık kullanılan araçlarda kullanılan bir eşya olarak bilinir.

Pil Nedir ve Ne İşe Yarar?

Pil, sık sık rastlanılan ve rahat bir şekilde kullanılan eşyaya verilen addır. Cep telefonu, oyuncak, radyo, el feneri gibi cihazlarda piller tekli bir şekilde kullanılır. Taşınabilir olması beraberinde kullanımının kolay olduğunu getirir. İçerisindekileri sızdırmayan bir yapıya sahip, genellikle hafif olan, endüstriyel gibi alanlarda da kullanılan bir eşyadır.

Çoğunlukla aynı kimyasal yapıya sahiptir. Günlük hayatta en çok kullanılan elektrokimyasal piller olarak bilinir. En çok bu kullanılır. Bu piller, bir katot, bir anot, ayırıcı, bir elektrolit ve dış kılıftan meydana gelir. Pek çok alanda yarar sağlar. Belirli bir ölçü, kapasite ve aynı kimyasal yapıya sahip olan piller, tekli bir şekilde bir araya gelerek pil grubu meydana getirebilir. Bunlar batarya ya da batarya bloğu olarak adlandırılabilir. Bataryalar, cep telefonu, kamera, telsiz telefon, tornavida, matkapta kullanılır.

Pil Nasıl Çalışır ve Çeşitleri Nelerdir?

Taşınabilir piller kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Şarj Edilmeyen (Primer) Piller: İçerisinde Alkalin, Lityum ve Çinko yer alır.

2- Şarj Edilebilen (Sekonder) Piller: İçerisinde Nikel - metal hidrit, lityum - polimer, nikel - kadminyum olarak tanımlanabilir.

3- Düğme olan piller: lityum, alkalin, çinko - hava, gümüş - oksit olarak sıralanabilir.

Pil çeşitleri üç ayrı gruba ayrılır. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir:

1- Birinci olan grup doldurulamayan piller olarak bilinir. İçerisinde olan kimyasal enerji tükendiği zaman şarj edilmez. Buna kuru tip pil denir. El fenerinde, ölçüm cihazında, radyolarda ve alarm cihazlarında bu pil çeşidi kullanılır. Amacı ise tek kullanımlık olması ve kolay bir şekilde kullanılmasıdır. Kullanıma her zaman hazır haldedir. Bunlar arasında Çinko, Lityum ve Alkalin yer alır.

2- Çinko piller: Çok düşük akım gerektirir. Tek kullanımlıktır.

3- Alkalin piller: Esas amacı acil olan enerji ihtiyacın ortadan kaldırılmasıdır. Yüksek akım gerektirir.

4- Lityum piller: En fazla tercih edilen pil çeşididir. Uzun ömürlüdür.

5- Şarj edilebilen piller: İçerisinde Lityum - iyon, lityum - polimer, nikel - kadmiyum, nikel - metal hidrit yer alır.

6- Ni - Cd pil: İçerisindeki akımı uzun bir süre kaybetmez. Uzun zaman kullanılabilen pil türüdür. Acil durumlarda hızlı bir şekilde şarj edilebilir.

7- Ni - Mh pil: Yüksek kapasiteli bir pil çeşididir. İçerisinde fazla akım vardır. Şarj edildikten hemen sonra kullanılmasa da bekleyebilen bir pildir.

8- Lityum - iyon pil: Yeni teknolojide sık sık tercih edilir. Hafif ve küçüktür. Yüksek akımlıdır. Yüksek voltajlıdır. Kısa zaman içinde herhangi bir kapasite kaybı olmaz. İçerisinde yüksek seviyeli bir kapasite barındırır.

9- Lityum - polimer pil: Daha az şarj ve daha az enerjiye sahiptir. Tehlikeli bir pil çeşididir. Kullanılırken dikkat edilmesi gerekir.