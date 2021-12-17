Pil geri dönüştürülebilir mi? Pilin geri dönüşümü nasıl yapılır

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Gündelik hayatta kullanılan ve çevreye zarar veren tüm ürünler geri dönüştürülebiliyor. Geri dönüştürülen ürünler arasında piller de bulunuyor. Pillerin tamamı geri dönüştürülmese de, büyük bir bölümü geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Pil Geri Dönüştürülebilir mi?

Geri dönüşüm konusu, çevreye zarar veren tüm ürünler için oldukça önemlidir. Kişileri ve çevreyi olumsuz olarak etkileyecek olan ürünler bulunuyor. Pil ürünleri de, çevreye farklı zararlar veren ürünler arasında yer alıyor. Pillerin farklı çeşitleri geri dönüştürülebiliyor. Araçlarda bulunan aküler, saatlerde ve oyuncaklarda kullanılan pil modelleri geri dönüştürülebilen pil çeşitleridir. Çevreye atılan eski pillere gerekli işlemler yapılarak geri dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor. Yapılan detaylı çalışmalarla pillerin üzerindeki ürünler ayrıştırılıyor ve tekrar kullanılabiliyor.

Pilin Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

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Pillerin geri dönüşümünü yapmak için belirlenen tiplerde piller bulmak gerekiyor. Akülerde bulunan pilleri geri dönüşüm yapabilmek için, asit ve kurşunlar ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan ürünler farklı işlemlerle tekrar kullanılabilir duruma getiriliyor. Saat ve oyuncak ürünlerinde kullanılan pillerde yer alan civalar ayrıştarılarak, yeni pillerin üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.