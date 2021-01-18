PIKTES’ten meslek liseliye burs

PIKTES Direktörü Erkan Açıkgöz, AB tarafından finanse edilen burs faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapıldığını söyledi. Açıkgöz, PIKTES bursunun, projenin gerçekleştiği 26 ilde bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflardaki ihtiyaç sahibi Tük öğrenciler ile geçici koruma altındaki yabancı uyruklu öğrencileri kapsadığını belirtti.

‘18 BİN GENÇ FAYDALANACAK’

Ülke ve dünyanın geleceğinin, çocuklarla birlikte bugünden şekillendiğini söyleyen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim tüm gençlere, eşit imkânlarla, ilgi ve yeteneklerine uygun, dünya çapında geçerli onlarca mesleğin yolunu açıyor. Biz de PIKTES olarak, karşılıksız burslarımızla geleceğin profesyonellerini destekliyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında toplam 10 bin 245 öğrenci PIKTES Mesleki ve Teknik Eğitim Bursundan faydalanmaya hak kazandı. Ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere ister Türk vatandaşı olsun ister geçici koruma altında bulunsun, mesleki eğitime başlayan gençlere kayıt sırasında 'hoş geldin' bursu olarak da adlandırabileceğimiz bir kereye mahsus 470 lira 'okula dönüş' desteği veriyoruz. Daha sonra okuluna düzenli devam eden her öğrencimize aylık 235 lira 'okula devam' desteğimiz oluyor. Hedefimiz, bu yeni eğitim-öğretim döneminde burslarımızı 18 bin gence ulaştırmak.

MESLEKİ EĞİTİM SAYISIZ FIRSAT SUNUYOR

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, geleceğini eğitim dönemi sırasında kurmak isteyen gençlere sayısız fırsat sunuyor. Mesleki eğitim alan gençler, akademik hayatlarına devam ederken meslek sahibi de oluyor. Staj ve beceri eğitimlerinde sigortalanıyor ve asgari ücretin en az yüzde 30'u tutarında bir ücret de elde ettikleri için kendilerinin ve ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyorlar. Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, sağlık, spor gibi 54 alan ve 206 dalda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilere üniversite kapıları da sonuna kadar açık. Üstelik üniversite sınavlarında ilgili meslek yüksekokullarından ek puan alabiliyor; teknoloji fakülteleri, turizm fakülteleri, sanat tasarım fakülteleri kendilerine kontenjan açıyor. Mesleki eğitim merkezleri de yaş sınırı koymadan ve medeni durumunuza bakmadan, her ortaokul mezununa kayıt imkânı sunuyor. Mezuniyet sonrası 'İş Yeri Açma Belgesi' veren mesleki eğitim merkezleri, fark derslerinin tamamlamak kaydıyla lise diploması ve yükseköğretime devam hakkı da sunuyor. PIKTES olarak mesleki eğitim burslarıyla tüm gençlere eğitime eşit ulaşma imkânı sunmanın gururunu yaşıyoruz.”