Pikler Üçgeni Nedir Ve Ne İşe Yarar? Pikler Üçgeni Faydaları

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Pikler üçgeni çocukların hem kas gelişimine destek veren hem de eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı olan bir üründür.

Pikler Üçgeni Nedir?

Çocukların gelişim sürecinde doğru hareketleri yapması önemlidir. Kas gelişimin belirli yaş dönemlerinde önemli olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu süreçte kullanılan materyaller kas, iskelet sistemini olumlu yönde etkiler. Ayrıca çocukların eğlenerek öğrenmesi gelişimlerine olumlu katkı sağlamaktadır.

Pikler üçgeni Emmi Pikler isimli bir kişi tarafından geliştirilmiştir. Doktor Emmi Pikler başarılı bir pedagogdur. Küçük yaşta annesini kaybeden Pikler çocukların gelişimi üzerine başarılı çalışmalar yapmıştır. Bulunduğu hastanede çocukların daha az ameliyat olması dikkatleri çekmiştir. İncelemeye gelen kişilerin şefkat ve doğru hareketler ile çocukların iyileştiğini görmüşlerdir. Pikler üçgeni de çocukların gelişimine destek veren bir üründür.

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Tahtadan yapılan bu ürünün çocuklar için bir eğlence kaynağı olması söz konusu olmaktadır. Kas ve iskelet sistemin gelişimine yardımcı olur. Bebekler 6 aylıktan itibaren hareketli olmaya başlarlar. Özellikle ayakta bir yere tutunarak durmaya başladıkları süre kas gelişiminin daha hızlı olduğu dönemdir. Pikler üçgeni merdiven şeklindedir. Ürün üzerinde bulunan basamaklar, tırmanma yerleri kaba motor gelişimini olumlu etkiler.

Pikler Üçgeni Ne İşe Yarar?

Çocuklar ayaklanmaya başladıkları andan itibaren hareketli olmaları onların gelişimini olumlu yönde etkiler. Bir yere tırmanmak, uzanmak kas gelişimi kadar kişilik gelişimini de etkileyecektir. Bazı şeyleri kendi başına yapabildiğini gören çocukların özgüveni gelişir. Olaylar karşısında pasif kalmak yerine çözüm bulmayı öğrenirler. Ayrıca hareket ve düşünme onların zeka gelişimlerini olumlu yönde tetikler. Yaklaşık 10 yıl önce bulunmuş bu ürün bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

Ürün iç mekanda veya uygun zeminde dış mekanda kullanılmaktadır. Çocukların 6 yaşına kadar bu ürünü kullanması mümkün olmaktadır. Çocukların esneklik, çeviklik ve hareket gelişimine destek vermektedir. Ayrıca oyun sürecinde çocukların eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olur.

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Pikler Üçgeni Faydaları

Pikler üçgeni 6 aylıktan itibaren kullanıma uygun olan bir üründür. Bu ürün çocukların kaba motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca esneme, enerji atma imkanı yaratır. Çocukların spor yapması ve fiziksel yönden gelişimlerine destek verir. Çocuğun yapabildiği şeyleri görmesi sayesinde kişisel gelişimine destek olur.