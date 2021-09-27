Pijama Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Pijama Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Türkçede yer alan ve anlamı üzerinden en çok kullanılan sözcüklerden biri pijama kelimesidir. Bu kelimenin aynı zamanda yazım hatası üzerinden de öne çıkan bir sözcük olduğunu söylemek mümkün.



Pijama Nasıl Yazılır?



Bu sözcüğün doğru şekilde yazılışı, ‘Pijama’ biçimindedir. Özellikle burada hem sesli hem de sessiz harflere dikkat etmek büyük öneme sahiptir. Farklı kumaş türleri üzerinden hazırlanmış ve uyurken ya da dinlenirken giyilen bir giysi olarak öne çıkar.



TDK'ya Göre Pijama Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazımı, ‘Pijama’ biçiminde ele alınır ve bu şekilde kullanılır.



Pijama (Doğru)



Picama (Yanlış)



Pjama (Yanlış)



Yukarıda olduğu gibi yanlış ve doğru kısımlarını bakmak suretiyle bu kelime üzerinden yazım hatası sorunu çözebilir. Yazım hatası ile beraber aynı zamanda okuma hatasını da bu şekilde düzeltmek mümkün. Anlamı üzerinden en çok kullanılan sözcüklerden biridir.