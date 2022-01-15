Pijama nasıl yazılır? Pijama kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Pijama dışında yabancı kökenli diğer kıyafetlerin isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir.
1- Pantalon - Yanlış / Pantolon - Doğru
2- Buluz - Yanlış / Bluz - Doğru
3- Pardesü - Yanlış / Pardösü - Doğru
4- Tiriko - Yanlış / Triko - Doğru
5- Eşortman - Yanlış / Eşofman - Doğru
Pijama Nasıl Yazılır?
Pijama, eski yüzyıllarda pantolon ve ceketten oluşan bir takımken günümüzde geceleri yatmadan önce giyilen ev kıyafeti anlamında kullanılır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Pijama
Pijama Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Pijama kelimesi yanlış telaffuz edilen ve bu nedenle birçok kişi tarafından yanlış yazılan sözcükler arasında yer alıyor. Farsça kökenli pijama kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
Pijama - Doğru Kullanım
Picama - Yanlış Kullanım
Pijama Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Yatmadan önce pijamalarını giy ve dişlerini fırçala.
(Doğru Kullanım)
2- Picamadaki vişne lekesini çıkarmak için ne yapmalıyım?
(Yanlış Kullanım)