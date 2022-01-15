Pijama nasıl yazılır? Pijama kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Pijama dışında yabancı kökenli diğer kıyafetlerin isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir.

1- Pantalon - Yanlış / Pantolon - Doğru

2- Buluz - Yanlış / Bluz - Doğru

3- Pardesü - Yanlış / Pardösü - Doğru

4- Tiriko - Yanlış / Triko - Doğru

5- Eşortman - Yanlış / Eşofman - Doğru

Pijama Nasıl Yazılır?

Pijama, eski yüzyıllarda pantolon ve ceketten oluşan bir takımken günümüzde geceleri yatmadan önce giyilen ev kıyafeti anlamında kullanılır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Pijama

Pijama Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Pijama kelimesi yanlış telaffuz edilen ve bu nedenle birçok kişi tarafından yanlış yazılan sözcükler arasında yer alıyor. Farsça kökenli pijama kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Pijama - Doğru Kullanım

Picama - Yanlış Kullanım

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Pijama Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Yatmadan önce pijamalarını giy ve dişlerini fırçala.

(Doğru Kullanım)

2- Picamadaki vişne lekesini çıkarmak için ne yapmalıyım?

(Yanlış Kullanım)