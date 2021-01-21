Piezoelektrik nedir ve nerelerde kullanılır? Piezoelektrik örnekleri

Son dönemlerde piezoelektrik karşımıza çok fazla çıkıyor. Özellikle değerlendirilen kullanım alanları ile beraber hazırlanması açısından, amacına göre önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Şimdi piezoelektriğin ne olduğuna bakalım ve kullanım alanlarını beraber inceleyelim.

Piezoelektrik Nedir?

(+) ve (-) olarak iki zıt kutbun arasına sıkıştırılmış olan yalıtkan bir maddenin üzerine uygulanmış basınç ile beraber, ortaya çıkan elektrik enerjisine piezoelektrik denmektedir. Burada üretilen enerji dışarıdan uygulanan mekanik enerji ile beraber, doğru orantılı şekilde enerji üretme olanağını sağlamaktadır. Özellikle en yaygın olarak piezoelektrik üretim noktasında kuvars ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bazı seramikler, baryum titanat, kurşun zirkonat ve potasyum sodyum niobat gibi yapılarda yine piezoelektrik yükü gücüne sahiptir.

Piezoelektrik Nerelerde Kullanılır?

Aslına bakılırsa piezoelektrik 1800'lü yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlanmış önemli enerjilerden biridir. O yüzden birçok farklı alanda kullanılan piezoelektrik, günümüzde hala yaygın şekilde değerlendiriliyor.

- I. Dünya Savaşı'nda düşman gemilerini varlığını tespit etmek için kullanıldı.

- Dalgaların mekanik titreşime çevrilmesi için değerlendirilir.

- Mekanik titreşimin yine dalgalara çevrilmesi için kullanılır.

- Sensörler açısından kuvvet algılama konusunda değerlendirilir.

- Saldırı dedektörleri ve alarmlar için kullanılır.

- Hassas mikrofon, hassas terazi ve ivme ölçer gibi yapılarda kullanılır.

- Hareket algılayıcılar adına değerlendirilir.

- Arabalar için hava akış sensörleri ve airbag alarm sensörleri için değerlendirilir.

- Emniyet kemer uyarıcıları, yakıt püskürtücüler ya da park sensörleri için öne çıkar.

Görüldüğü üzere bu şekilde daha birçok farklı alanda piezoelektrik kullanılmaktadır. Özellikle genel itibarıyla incelendiği zaman, bu elektrik enerjisinin daha çok hassas durumları tespit etmek ya da anlamak amaçlı kullanıldığı görülüyor.

Piezoelektrik Örnekleri

Örnekler üzerinden ele aldığımız zaman piezoelektrik birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Özellikle Medikal sistemler, askeri sistemler, tüketici elektroniği ile beraber otomotiv sektörü açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yapıların ortak çalışma prensibi ise sensör açısından algılama işlemidir.

Piezoelektrik bu yapıyı ön plana çıkarır ve birçok farklı sensör ve algılama cihazı oluşturur. Aynı zamanda örnek olarak bilgisayarlardaki disk sürücüleri ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar da ön plana çıkabilmektedir. Bu şekilde günümüzde daha birçok farklı alanda etkin bir şekilde pizeoelektrik kullanılır.