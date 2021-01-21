PIC nedir ve ne işe yarar? PIC programlama ve örnekleri hakkında bilgi

PIC aynı zamanda programlama dili olarak da bilinmektedir. Özellikle söz konusu mikroişlemciler olduğu zaman bu işlemcilerin çalışabilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için PIC büyük öneme sahiptir. Şimdi gelin beraber PIC nedir ve ne işe yarar beraber inceleyerek öğrenelim.

PIC Nedir?

PIC uzun ismi ile çevresel ara yüz kontrol elemanı olarak bilinmektedir. Yani diğer bir değişle birçok farklı elektronik cihaz için programlama imkanı sağlayan sistemdir. Bildiğiniz gibi birçok değişik elektronik alet içerisinde mikroişlemciler bulunur. Bu mikroişlemciler cihazlar ne için üretildi ise onu yapmasına olanak verir. Ancak mikroişlemcilerin çalışabilmesi için programlanması gerekir. İşte bu programlamayı yapan sistem PIC olarak bilinmektedir. Özellikle programlanabilir bir ayrıcalık sunması onu bir adım öne taşıyor.

PIC Ne İşe Yarar?

Etkin yazılım ile beraber farklı ve kolay bir şekilde programlanma özelliği eşliğinde, PIC birçok elektronik sisteminin çalışmasına olanak vermektedir. Özellikle C dili üzerinden kullanım ile beraber hem amatör hem de profesyonel program yazılımcıların kullandığı diller içerisinde geliyor. Bu sayede evimizdeki bilgisayardan çamaşır makinesine, hatta dijital kol saatine kadar tüm elektronik cihazlar PIC sayesinde programlanabilmektedir.

PIC Programlama ve Örnekleri Hakkında Bilgi

Oldukça uygun bir programlama dili olmasa sahip PIC günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Buna verilecek örnekler oldukça fazladır.

- Çamaşır makineleri

- Dijital kol saatleri

- Her türlü bilgisayar

- Cep telefonları

- Buzdolapları

- Bulaşık makineleri

Bu şekilde daha birçok farklı elektrik ve elektronik cihazları örneği vermek mümkündür. Farklı boyutlara ve numara ile kodlara sahip olan PIC, amaca bağlı olarak üretilmekte ve cihazlar içerisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda bit ve çekirdek yapısı açısından da özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Üretime ile beraber programlama dili üzerinden cihazın kullanım amacına bağlı olarak hazırlanır. Bu sayede mikroişlemcinin etkin şekilde çalışmaya başlamasına ve elektronik cihazın görevini yerine getirmesine imkan tanır. Bu doğrultuda iletişim yolları, aritmetik mantık birimi, sayıcı ve kaydediciler ile beraber giriş çıkış devreleri gibi yapılarda oluşarak PIC birçok farklı elektrik ve elektronik devresinde kullanılmaktadır. Mikroişlemci üzerinden cihazların görevini yerine getirmesi için amaca uygun şekilde programlanır.