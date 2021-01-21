PIC 16F877A nedir? Pıc 16F877A Mikrodenetleyici kullanım alanları

Elektronik sistemlerin birçok farklı devresi bulunur. Özellikle mikroişlemciler elektronik sistemlerin beyni olarak bilinir. Aynı zamanda mikrodenetleyiciler bulunmaktadır. Bunlar ise adından da anlaşılacağı üzere sistemin çalışıp çalışmadığı konusunda bilgi sağlar. Şimdi PIC 16F877A mikrodenetleyicisine bakalım ve özelliklerini inceleyelim.

PIC 16F877A Nedir?

PIC ailesinin en güçlü sistemlerinden biri olarak PIC 16F877A öne çıkıyor. Özelliklerine ve yapısına bağlı olarak birçok kılıf üzerinden hazırlanan bir sistemdir. Bu sistem dışarıdan gelen veriyi hafızasına alır, derler ve sonucunda ise çıktı elde etme imkanı sağlar. Tüm bunları yapan bir bilgisayar sistemi olarak da anlatmak mümkündür. Bu mikrodenetleyicinin yapısında birçok farklı unsur bulunmaktadır.

- CPU

- RAM

- ROM

- I/O Portları

- Seri ve paralel portlar

- Sayıcılar

Bu gibi sistemler ile beraber gelen veriler analiz edilir ve depolamak ile beraber kullanıma hazır hale getirilir. Bu doğrultuda Oldukça hızlı bir işleme sahip olduğunu söylemek mümkün. PIC 16F877A, bu konuda en çok kullanılan sistemler arasında yer almaktadır. Yani herhangi bir elektronik sistem açısından mikrodenetleyici olarak PIC 16F877A yaygın olarak kullanılır.

PIC 16F877A Mikrodenetleyici Kullanım Alanları

8 bitlik bir mikrodenetleyici olarak öne çıkan PIC 16F877A, farklı portlar üzerinden kullanım imkanı tanımaktadır. Özellikle yüksek RAM kapasitesi ve CPU özelliği ile beraber PIC ailesinin en çok kullanılan yapıları içerisinde yer almaktadır. Bu konuda elektrik ve elektronik sistemler açısından birçok farklı alanda kullanılır hale getirmek mümkün. Bunlar içerisinde başta bilgisayarlar olmak üzere cep telefonları, televizyonlar ya da haberleşme sistemleri şeklinde ifade edilebilir.

Özellikle birçok farklı ayrıcalığı ile beraber mikrodenetleyici olarak etkin bir çözüm yöntemi sağlamaktadır. Gelen verileri hızlı bir şekilde işlemek suretiyle depolama imkanı sağlayan bu mikrodenetleyici, aynı zamanda verilerin etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Özellikle gerçek zamanla uygulamalarda oldukça başarılı olması ile beraber, bir adım öne çıktığını söylemek mümkün. Çok ucuz boyutlarda ve az bir enerji ile veri depolama ve kullanım imkanı sağlayan PIC 16F877A, PIC ailesinin en yeni ve gelişmiş mikrodenetleyici sistemleri içerisinde yer almaktadır. Bu yönüyle birçok farklı kullanım alanına sahip olması ile beraber, gelişmiş sistemi üzerinden akılcı çözüm yöntemleri sunduğunu söylemek gerekir.