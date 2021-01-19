PIC 16F628A nedir? Pıc 16F628A Mikrodenetleyici kullanım alanları

Birçok farklı avantajı ile beraber diğer sistemlere göre PIC 16F628A daha etkin bir kullanım imkanı sağlamaktadır. Amaca göre farklı elektronik sistemlerin devreleri için değerlendirilen bu yapı, pek çok avantajı ile beraber ön plana çıkıyor. Şimdi gelin beraber PIC 16F628A nedir ve kullanım alanları nelerdir inceleyelim.

PIC 16F628A Nedir?

Üzerinde bulunan 2 adet komparatör ile beraber 1 adet USART modülü eşliğinde en ilginç mikroişlemcilerden biri olarak PIC 16F628A öne çıkmaktadır. Özellikle 2048 World uzunluğuna sahip program hafızası ile beraber, ekstra bir avantaj sağladığını dile getirmek mümkün. Dahili osilatörü de sahip olan bu sistem aynı zamanda 4 mhz hızda çalışma potansiyeli teşkil etmektedir. Özellikle yüksek bir işlemci gücü sağlaması ile devrelerin çok daha sağlıklı şekilde çalışmasına olanak vermektedir.

Diğer yandan bu işlemci 3V ile beraber 5.5V arasında sorunsuz bir şekilde çalışma imkanı tanıyor. Bu özelliği de çok önemli fırsatlar sağlamış durumda. Böylece pil ile beslenen uygulamalar adına çok daha başarılı bir şekilde kullanım imkanı tanıyor. Ayrıca seviye işlemci üzerinden yeni modelleri 20 mhz hıza kadar çıkma imkanı sağlıyor. Böylece üzerinde yazılı olan frekanslar için çok daha rahat bir şekilde çalışmaktadır.

PIC 16F628A Mikrodenetleyici Kullanım Alanları

Daha küçük boyutlu olmaları ve aynı zamanda düşük maliyet ve güç tüketimi düşük olmasıyla, günümüzde mikrodenetleyiciler oldukça fazla kullanılıyor. Ayrıca yüksek bir performans sunması ve mikroişlemcilerin etkin şekilde çalışmasını sağlaması üzerinden, önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu konuda gelişmiş yeni nesil sistem dahilinde özel seri PIC 16F628A mikrodenetleyici birçok farklı kullanım alanına sahiptir.

- Çevresel üniteler

- Monitörler

- Printer

- Modem

- Klavye

Bu şekilde daha birçok farklı teknolojik sistem dahilinde kullanılmaktadır. Özellikle yeni nesil sistemi ile 20 mhz hız sağlaması çok daha önemli bir kullanım potansiyeli sağlamış durumda. Diğer yandan ısı ve ışık sensörü ile beraber motor ve lamba gibi birçok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Amaca uygun şekilde yüksek bir performans sağlaması üzerinden, günümüzü en fazla tercih edilen mikrodenetleyicileri içerisinde yer alıyor. Tabii seçerken mutlaka hangi alanda kullanılacak olmasına göre tercih gerçekleştirmek önemlidir.