Pi sayısı rasyonel mi yoksa irrasyonel bir sayı mıdır?

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Sayı çeşitlerinden biri olan pi sayısı, matematik konusunda önemlidir. Matematik işlemleri için pi sayısının önemi oldukça fazladır. Pi sayısı, irrasyonel bir sayı olarak matematik içerisinde yer alıyor.

Pi Sayısı Rasyonel mi Yoksa İrrasyonel Bir Sayı mıdır?

Her öğrenci pi sayısıyla mutlaka karşılaşıyor. Pi sayısının neyi ifade ettiğiyle alakalı bireyler matematik konularını inceleyebiliyor. Pi sayısı hakkında bilinen birçok yanlış bulunuyor. Sayının yanlış bilinmesi dışında, pi sayısının rasyonel bir sayı olduğu da düşünülüyor. Pi sayısının rasyonel bir sayı olduğu düşüncesi yanlıştır. Pi sayısı irrasyonel sayılar arasında bulunuyor. Her ne kadar yanlış bilinse de, matematik alanında pi sayısı irrasyonel bir sayı olarak kullanılıyor.