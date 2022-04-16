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Phaselis nedir, ne demek? Phaselis'in kelime anlamı

#Phaselis#Phaselis Ne Demek#Phaselis Nedir
Phaselis nedir, ne demek Phaselisin kelime anlamı

Phaselis, Antalya’ya 35 kilometre uzaklıkta, Tekirova’nın hemen yanı başında antik bir kenttir. Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis Antik kenti, Kemer'in 17 km batısındadır. Peki, Phaselis ne demek, ne anlama gelir? İşte, Phaselis kelimesinin anlamı ve tarihçesi...

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Faselis ya da Phaselis, Likya'da bulunan antik bir Yunan ve Roma şehri. Günümüz Kemer ilçesi yakınlarındadır. Faselis, tarihî özelliklerinin yanında plajlarıyla bir deniz turizmi alanı işlevi görmektedir.

PHASELİS NE DEMEK?

“Phaselis” anlamı konusunda kaynaklar da pek çok sözcük yer alır. Hellen dilinde “Tanrı esirger” anlamında bir sözcüktür. Bilge Umar'a göre Luwi kökenli olup “deniz kentçiği” anlamındaki “Passala” dan gelir. Yunanca'da “fasulye” anlamına gelir.

PHASELİS TARİHÇESİ

“Phaselis” anlamı konusunda kaynaklar da pek çok sözcük yer alır. Hellen dilinde “Tanrı esirger” anlamında bir sözcüktür. Bilge Umar’a göre Luwi kökenli olup “deniz kentçiği” anlamındaki “Passala” dan gelir. Yunanca’da “fasulye” anlamına gelir. Antik kaynaklar kenti “yüksek” ve “rüzgarlı” diye tanımlar.

 

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