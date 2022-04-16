Phaselis nedir, ne demek? Phaselis'in kelime anlamı

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Faselis ya da Phaselis, Likya'da bulunan antik bir Yunan ve Roma şehri. Günümüz Kemer ilçesi yakınlarındadır. Faselis, tarihî özelliklerinin yanında plajlarıyla bir deniz turizmi alanı işlevi görmektedir.

PHASELİS NE DEMEK?

“Phaselis” anlamı konusunda kaynaklar da pek çok sözcük yer alır. Hellen dilinde “Tanrı esirger” anlamında bir sözcüktür. Bilge Umar'a göre Luwi kökenli olup “deniz kentçiği” anlamındaki “Passala” dan gelir. Yunanca'da “fasulye” anlamına gelir.

PHASELİS TARİHÇESİ

“Phaselis” anlamı konusunda kaynaklar da pek çok sözcük yer alır. Hellen dilinde “Tanrı esirger” anlamında bir sözcüktür. Bilge Umar’a göre Luwi kökenli olup “deniz kentçiği” anlamındaki “Passala” dan gelir. Yunanca’da “fasulye” anlamına gelir. Antik kaynaklar kenti “yüksek” ve “rüzgarlı” diye tanımlar.