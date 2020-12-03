Peyzaj Mimarlığı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Peyzaj mimarlığı bölümü, arazilerle inşa edilmiş alanlar arasında daha karmaşık ilişkilerle ilgileniyor. Arazilerin en doğru şekilde değerlendirilmesi ve planlaması bu bölümde amaçlanıyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, arazilerin ve yapılaşma olan yerlerin arasında kalan karmaşık ilişkilerin planlaması, yönetimi ve tasarımı ile ilgilenen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, “Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanır ve Peyzaj Mimarı unvanı alarak çalışma hayatına adım atabilir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nedir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, arazileri planlayan, tasarlayan ve yöneten profesyonel kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Peyzaj mimarları, parklar, mezarlıklar, konut gelişimleri, kampüsler, ulaşım tesisleri, tatil köyleri, bahçeler, demiz kenarları, kuramsal ve kurumsal merkezler gibi pek çok alanı planlar.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Amacı Nedir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ulusal, bölgesel ve yerel alanları koruma, planlama projelerin yapılmasını amaçlar. Bu bölüm mezunları, doğal yerlerin restorasyon tasarımının ve planlamasının yapılmasını sağlar. Peyzaj mimarları tarihi ve doğal güzelliklerin korunmasını amaçlar.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Peyzaj mimarlığı bölümü mezunları, parklar, ulaşım alanları, tatil merkezleri, deniz kenarları, mezarlıklar, ticaret merkezleri, konut gelişmeleri, bahçeler, kampüsler, kurumsal alanlar, sulak alanlar, mayınlı alanlar, dere kenarları ve ormanlık alanların planlamasını, tasarımını yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler, tarihi ve doğal güzelliklerin, manzaraların korunmasını sağlıyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversiteler öğrencilerine bir yıl da İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede eğitim süresi 5 yıla çıkabiliyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek sayısal puan türünden sınırlı sayıda kontenjana yerleşebilmek için yeterli puan almanız gerekiyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretimi Türkçe olmasına rağmen pek çok üniversitede bir yıl İngilizce sınıfı okutuluyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, TYT ve AYT sınavlarından alacağınız sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin sayısal derslerle arasının iyi ve analitik düşünme becerisinin yüksek olması gerekir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Arazi Kalite Dereceleme Teknikler

Kentsel Rekreasyon Alan Planlama

Kırsal Rekreasyon Alan Planlama

Perspektif Çizim Tekniği

Kaynak Analizi

Peyzaj Konstrüksiyonu

Genel Toprak Bilgisi

Bitki Sosyolojisi

Peyzaj Sanat

Meteoroloji ve Klimatoloji

Temel Tasarım

Jeomorfoloji

Botanik

Peyzaj Mimarlığı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Peyzaj mimarları, inşaat mühendisleri, şehir planlamacıları ve diğer profesyoneller ile birlikte çalışarak Hem çevrenin hem de insanların ihtiyaçlarına uygun projeler ortaya çıkararak çevrenin korunmasında önemli bir rol oynar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Kamu kurumunda çalışmak isteyen peyzaj mimarlarının KPSS’ye girerek sınırlı sayıda kontenjana girmeye hak kazanmanız gerekiyor. Peyzaj mimarlarının başlıca çalıştığı alanlar;

Belediyeler Kent Estetik Kurulları

Tarım İl Müdürlükleri

Şehir ve Bölge Restorasyon Şirketleri

Mimarlık Ofisleri

Orman Bakanlığı

Devlet Su İşleri

Karayolları

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Peyzaj mimarları, boş arazilerin, tarihi ve doğal değerlerin, park, bahçe, tatil yeri, ulaşım merkezleri gibi her türlü gerekli alanların planlaması ve tasarlanmasında görev alır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.

EGE ÜNİ. (İZMİR)

İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA

AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA)

BURSA ULUDAĞ ÜNİ.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.

BURSA TEKNİK ÜNİ.

YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON)

LEFKE AVRUPA ÜNİ.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA)

ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA)

ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM)

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ.

PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ)

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.