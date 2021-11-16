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Petunya Çiçeği anlamı nedir? Petunya Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Petunya Çiçeği anlamı nedir Petunya Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Baharın gelişi ile birlikte canlanan tabiat adeta uyanan doğa nefis bir manzara oluşturur. Ağaçların dalları yaprak açar, yerden usulca kafasını güneşe doğru uzatan rengarenk çiçeklere cıvıl cıvıl kuşların ötüşleri eşlik eder. Ilık bir bahar havası tüm bu güzelliklere adeta nefes olur. İnsanoğlu tabiatla huzur bulur. Saksıda yetiştirilen ya da vazolarda evlere sıcaklık katan çiçekler işte bu doğa hasretinin, özleminin giderilmesi gayesinden başka ne olabilir? Çeşit çeşit açan çiçekleri bahçede görmek eşsiz bir mutluluk verir insana. Sayısız çiçek türünden birisi olan petunya çiçeği de merak konusu olmaktadır. İşte petunya çiçeği neyi simgeler, petunya çiçeğinin anlamı nedir ve petunya çiçeği hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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  Petunya çiçeğinin Latince adı "Petunia" olup aslında solanaceae yani patlıcangiller familyasındandır. 

 Petunya Çiçeği Anlamı Nedir? 

 Petunya çiçeğine ismini veren petun sözcüğü Fransızca'dır. Petunya çiçeği kültür ortamında en fazla yetiştirilen çiçeklerden birisi olma özelliğine sahiptir. Petunya çiçeğinin anlamı "Umut"tur. Petunya çiçeği ile umut duygusu ifade edilir. Rengarenk bir çiçek çeşidi olan petunya doğru bakımı yapıldığında da son derece uzun ömürlü olur. 

 Petunya çiçeği bütün yaz ve sonbaharda çiçek açar. Açık pembe, açık mor, fuşya, koyu pembe gibi pek çok rengi bulunan petunya çiçeği sadece bahçede yetişmez. Kolaylıkla saksıda, balkonlarda, terasta yetişebilen bir bitkidir. Çevre düzenlemesinde, dış mekan dekorasyonlarında da sıkça tercih edilen bir çiçek türü olma özelliğine sahiptir. 

 Petunya Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

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 Çok yıllık bir bitki olan ve yılın neredeyse 3 mevsimi çiçek açan petunya çok sevilen bir çiçek türüdür. Petunya çiçeğinin neyi simgelediği ve ifade ettiğini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Petunya çiçeği her şeyden önce umudun simgesidir. Petunya çiçeği "umut"u simgeler. 

Petunyalar dört ana gruba ayrılır. Küçük çiçekli petunyalar, büyük çiçekli petunyalar, çok çiçekli petunyalar ve zemin kaplayıcılar. 

Küçük çiçekli petunyalar daha çok peyzaj ve dekoratif amaçlı kullanılır. 

Petunyalar özellikle asılarak kullanıldığında görsel olarak çok güzel durmaktadır. 

Petunyalar hem iç mekanda hem de dış mekanda rahatlıkla yetişebilen çok renkli ve dayanıklı çiçeklerdir.

 

 

 

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