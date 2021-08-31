Petrol Ofisi Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Petrol Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi  

Petrol Ofisi özellikle Türkiye merkezli olan petrol şirketleri arasında en bilinmiş olan markalar arasında yer almaktadır.

Petrol Ofisi Hangi Ülkenin Markasıdır?

Petrol Ofisi Anonim Şirketi, Türkiye’ye ait olan petrol ve türevlerini üretmekte olan ve günümüzde de aktif bir şekilde faaliyetlerine devam eden bir şirkettir.

Petrol Ofisi Nerede Üretiliyor?

Petrol Ofisi, Türkiye’de İstanbul’un Üsküdar merkezli olan petrol ürünlerini üreten bir şirkettir.

Petrol Ofisi Ne Zaman Kurulmuştur?

Petrol Ofisi Anonim Şirketi, 1941 tarihinde İstanbul içerisinde kurulmuş olan bir şirkettir.

Petrol Ofisi Markasının Sahibi Kimdir?

Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin sahibi Vitol Group olmaktadır. Petrol konusunda faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketin CEO’su 16 Ekim 2017 tarihinden itibaren Selim Şiper’dir.

Petrol Ofisi’nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Petrol Ofisi A.Ş.'nin kapsamına bakıldığında Vitol Group'un sahip olduğu, petrol ve petrol ürünleri üstüne Türkiye içerisinde ticari faaliyette bulunan anonim şirketi olduğu görülmektedir. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla nihai tüketicilerin ihtiyaçları için petrol ve petrol ürünlerini satın alabilmek, ithal edebilmek ve ülkenin değişik yerleri içerisinde stoklar oluşturarak pazarlamasını yapmak amacı ile 1941 senesinde kurulmuştur.

Simgesi ise ağzından alev çıkaran bir kurttur. 1983 senesinde anonim şirket yapısına kavuşmuştur. 2000 senesinde özelleştirilen Petrol Ofisi, çağımızda 1800'e yakın akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,000.000 metreküp depolama kapasitesi ile birlikte Türkiye’nin en önde gelen akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ şirketidir.