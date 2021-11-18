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Peştemal nedir? Peştemal kelimesinin anlamı nedir? TDK sözlük anlamı..

Peştemal nedir Peştemal kelimesinin anlamı nedir TDK sözlük anlamı..

Dilimize Farsçadan geçmiş olan peştemal kelimesi ''peşt'' ve ''mâl'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Farsçada peşt arka ve sırt manasına gelirken, mâl sözcüğü sarılan şey demektir. Hamam ve saunalarda giyilen, bedenin belden aşağısını saran ve genellikle pamuktan imal edilen dokuma bezlerine peştemal denir. Peştemal ne demek? Peştemal TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Peştemal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Futa 2- Bez 3- Çıkma 4- Peşkir

 Peştemal Ne Demek?

 Rahat olması nedeniyle daha çok hamam ve sauna gibi yerlerde giyilen dokuma bezine peştemal denir. Bu sözcük birçok kalıplaşmış ifadede de ve deyimde de yer alır. Osmanlı döneminde çeşitli sınavlardan geçerek usta olmaya hak kazanan öğrencilerin beline peştemal bağlanırdı. Bu nedenle ''Peştemal bağlamak'' deyimi bir işte ustalaşmak anlamında kullanılır.

 Son yıllarda plajlarda giyilmek için özel olarak üretilmiş peştemal modelleri de satışa çıkarılıyor. Bu dokuma bezler de pamuk ve cotton gibi kumaşlardan imal edilmektedir.

 Bu kelime bazı kaynaklarda ''peştamal'' şeklinde geçer. Bazı yörelerde ise peştemale futa ve çıkma denir.

 Peştemal TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 Türk Dil Kurumuna göre peştemal kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Hamam, sauna ve plajlarda giyilen bez

 İkinci Anlamı: Osmanlı döneminde kadınlar için özel olarak üretilen bir tür dokuma

 Üçüncü Anlamı: Banyo havlusu

 

 

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