Peştemal nedir? Peştemal kelimesinin anlamı nedir? TDK sözlük anlamı..

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Peştemal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Futa 2- Bez 3- Çıkma 4- Peşkir

Peştemal Ne Demek?

Rahat olması nedeniyle daha çok hamam ve sauna gibi yerlerde giyilen dokuma bezine peştemal denir. Bu sözcük birçok kalıplaşmış ifadede de ve deyimde de yer alır. Osmanlı döneminde çeşitli sınavlardan geçerek usta olmaya hak kazanan öğrencilerin beline peştemal bağlanırdı. Bu nedenle ''Peştemal bağlamak'' deyimi bir işte ustalaşmak anlamında kullanılır.

Son yıllarda plajlarda giyilmek için özel olarak üretilmiş peştemal modelleri de satışa çıkarılıyor. Bu dokuma bezler de pamuk ve cotton gibi kumaşlardan imal edilmektedir.

Bu kelime bazı kaynaklarda ''peştamal'' şeklinde geçer. Bazı yörelerde ise peştemale futa ve çıkma denir.

Peştemal TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil Kurumuna göre peştemal kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Hamam, sauna ve plajlarda giyilen bez

İkinci Anlamı: Osmanlı döneminde kadınlar için özel olarak üretilen bir tür dokuma

Üçüncü Anlamı: Banyo havlusu