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Peş peşe nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Peş peşe kelimesinin doğru yazımı

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Peş peşe nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Peş peşe kelimesinin doğru yazımı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan peş kelimesi hem arka hem de sırt demektir. Bu kelimeden türetilmiş olan peş peşe ikilemesi ise arka arkaya ve hiç ara vermeden anlamına gelir. Peş peşe ikilemesi cümle içerisinde eylemin nasıl yapıldığını ya da gerçekleştiğini belirttiği için sadece zarf olarak kullanılır. Örneğin: ''Kitaplar peş peşe devrilmeye başladı.'' TDK’ya göre Peşpeşe nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi?

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Peşpeşe kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Peş kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve kalıp ifadeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Peşinden gitmek 2- Peşine düşmek 3- Peşi sıra

Peşpeşe Nasıl Yazılır?

Arka arkaya ve hiç ara vermeden anlamına gelen peş peşe ikileminin doğru yazılışı şu şekildedir:

PEŞ PEŞE

TDK'ya Göre Peşpeşe Kelimesinin Doğru Yazımı

Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır. Bu nedenle peş peşe kelimesinin de bitişik değil ayrı yazılması gerekir. TDK'ya göre Peşpeşe sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

PEŞ PEŞE - doğru
PEŞPEŞE - Yanlış

Örnek Cümle:

''Sorunlar peş peşe geldi.

 

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