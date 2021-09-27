Peş peşe nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Peş peşe kelimesinin doğru yazımı

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Peşpeşe kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.



Peş kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve kalıp ifadeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Peşinden gitmek 2- Peşine düşmek 3- Peşi sıra



Peşpeşe Nasıl Yazılır?



Arka arkaya ve hiç ara vermeden anlamına gelen peş peşe ikileminin doğru yazılışı şu şekildedir:



PEŞ PEŞE



TDK'ya Göre Peşpeşe Kelimesinin Doğru Yazımı



Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır. Bu nedenle peş peşe kelimesinin de bitişik değil ayrı yazılması gerekir. TDK'ya göre Peşpeşe sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



PEŞ PEŞE - doğru

PEŞPEŞE - Yanlış



Örnek Cümle:



''Sorunlar peş peşe geldi.