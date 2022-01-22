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Peş peşe nasıl yazılır? Peş peşe kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Peş peşe nasıl yazılır Peş peşe kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan peş kelimesi 12. yüzyılda literatüre girdi. Peş kelimesinin sözlük anlamı arkadır. Bu sözcük ikileme olarak kullanıldığında ardı arkası kesilmeden anlamına gelir. Peş Peşe ikilemi, hiç ara vermeden, devamlı olarak manasında da kullanılır. Peş Peşe nasıl yazılır? Peş Peşe kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Türkçede en çok kullanılan ikilemeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- Ard Arda (Yanlış) - Art Arda (Doğru)

 2- Peşisıra (Yanlış) - Peşi Sıra (Doğru)

 3- Ardıarkası (Yanlış) - Ardı Arkası (Doğru)

 4- Başbaşa (Yanlış) - Baş Başa

 5- Yüzyüze (Yanlış) - Yüz yüze 

 Peş Peşe Nasıl Yazılır? 

 Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''piş'' şeklinde yazılan bu sözcük hem arka hem de sırt manasına gelir. Peş peşe bir eylemin nasıl yapıldığını belirttiği için cümle içerisinde zarf olarak kullanılır. 

 Örneğin: ''İyi haberler peş peşe geldi, çok şükür.'' 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Peş Peşe 

 Peş Peşe Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türkçede tüm ikilemeler, tamlamalar gibi ayrı yazılır. Bu nedenle Peş Peşe kelimesinin de bitişik değil ayrı yazılması gerekir. 

 Peş Peşe - Doğru Kullanım

 Peşpeşe - Yanlış Kullanım 

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 Peş Peşe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Peş peşe talihsiz olaylar yaşaman kimsenin suçu değil.

 (Doğru) 

 2- Sorulara peşpeşe doğru cevap verdi.

 (Yanlış) 

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