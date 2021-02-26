Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Özellikle söz konusu bazı kötü olaylar olduğu zaman, bunu en iyi şekilde anlatacak atasözlerinden biri olarak perşembenin gelişi çarşambadan bellidir atasözü öne çıkıyor. Bu atasözünün anlamını öğrenerek bazı durumlar karşısında değerlendirebilirsiniz. İşte perşembenin gelişi çarşambadan bellidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.
Yaygın olarak halk arasında gündelik yaşamda kullanılan atasözleri içerisinde perşembenin gelişi çarşambadan bellidir atasözü öne çıkmaktadır. Kötü zamanları anlatan ve geleceği gösteren bir atasözü olarak da ifade etmek mümkündür.
Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kötü bir şekilde başlayan bazı olayların ileriki durumlarda da yine aynı kötü etki yaratacak üzerine ifade edilir. Yani bir durumun kötü olması başlangıçta anlaşılır. O yüzden ileriki dönemlerde iyileşmeden aynı kötü şekilde devam edecektir.
Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Perşembeden gelişi çarşambadan bellidir atasözünün cümle içerisinde amaca uygun farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.
‘’Ben bu işi şimdiden sevmedim, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.’’
Bu şekilde hem cümle içerisinde kullanırken hem de dilediğiniz vakit tek başına da öne çıkarabilirsiniz.