Periton nedir? Periton zarı hangi organlarda bulunur? Karın zarı kanseri belirtileri nelerdir?

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Yumurtalık kanseri ile periton kanserinin büyük bir benzerlik gösterir. Bunun nedeni ise, periton ve yumurtalık yüzeyinin fetal gelişimde benzer hücrelerden kaynaklanmasıdır.

Periton Nedir?

Periton karın zarının tıbbi adıdır. Aynı zamanda, iki katmanlı bir zardır. İki katmanlı yapıda olduğu için de organları korur ve birbirine yapışmadan, rahatça hareket etmesini sağlar. Katmanlar arasında yer alan sıvı, ona hareket özgürlüğünü sağlar.

Periton Zarı Hangi Organlarda Bulunur?

Periton zarı, karnın iç bölgesinin tamamını, dalak, karaciğer, bağırsaklar ve üreme organlarını kapsar. Bu zar, iki katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde organları korumaya yardımcı olur. Katmanlar arasında yer alan sıvı ise, organların birbirine yapışmadan rahat hareket etmesini sağlar. Karın zarı kanseri ise, karın zarında bulunan hücrelerde meydana gelen bir kanser türüdür. Genellikle de ilerleyen dönemlerde teşhis edilir. Karın zarı kanseri, tedavi, patolojik tip ve hastalığın seyri bakımından yumurtalık (over) kanserine büyük oranda benzer. Kanseröz hücrelerin yapısı mikroskop ile de benzer görünür. Genellikle de aynı tedavilere yanıt verir. Ama yumurtalık kanserinin ülkemizde görülme sıklığı, karın zarı kanserine göre çok daha fazladır.

Karın Zarı Kanseri Belirtileri Nelerdir?

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Yumurtalık kanseri ile periton kanserinin pek çok özellik bakımından birbirine benzer. Bu benzer noktalardan birisi de her iki hastalığın da çok sinsi bir şekilde ilerlemesidir. Bu nedenle de bu kanser türlerine “sessiz hastalık” ismi de verilir. Karın zarı kanseri, son evrelere gelene kadar çoğu zaman belirti vermeyebilir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ise;

Sık sık karın ağrısı

Karında şişlik

Sık idrara çıkma

Bağırsak hareketlerinin bozulması, kronik kabızlık

Yemek yerken gelen dolgunluk hissi ve iştahsızlık

Kilo kaybı belirtileri

Anormal derecede vajinal kanamalar

Karında ele gelen bir kitle olması şeklinde kendini gösterir.

Aynı zamanda, hastalık ilerledikçe karın bölgesinde “asit” şeklinde bir sıvı birikimi ile kendini gösterir. Bu durum kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin görülmesine de yol açabilir.

Periton (Karın Zarı) Kanseri Neden Olur?

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Karın zarı kanserinin nedenleri henüz kesin olarak tespit edilememiştir. Ama bazı kişiler, karın zarı kanseri için risk grubu içinde sayılır. Karın zarı kanserinin en bilinen nedenleri;

60 yaşın üzerinde olsan kişilerde yaşın ilerlemesi sonucunda görülür.

Genetik faktörler

Meme kanseri öyküsü

Obezite

Endometriozis gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Karın Zarı Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Karın zarı kanserinin hasta tarafından kısa zaman içinde fark edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle de rutin jinekolojik muayene yapılması çok önemlidir.

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Muayene sonrasında ise, doktorun şüphesi üzerine görüntüleme ve kan testleri de yapılabilir. Bu durumda, doktorun hasta öyküsünü doğru bir şekilde değerlendirmesi ve karın zarı kanserinin belirtilerini dikkatli bir şekilde tespit edilmesi çok önemlidir. Bu da önemli ölçüde doktorun uzmanlığı ve deneyimi gerektirir.

Periton (Karın Zarı) Kanseri Tedavi Edilebilir mi?

Periton kanserinde tedavi yapılan yöntemleri ve tedavi seçimi yumurtalık kanseri ile çok benzerdir. Kemoterapi ve ameliyat, yapılabilecek tedavi seçenekleri arasında yer alır. Belirli hasta gruplarında ise, sıcak kemoterapi uygulanması gerekebilir.

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Karın zarı kanserinin tedavisi ve teşhisi çok özelliklidir. Bu nedenle de sonuçları değerlendirerek hastaya en uygun olan tedavi yönteminin uygulanması gerekir. Hastanın genel sağlık durumuna ve yaşına en uygun tedavi yönteminin uygulanması önemlidir.