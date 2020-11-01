Periodontoloji nedir? Periodontolog ne demek? Periodontoloji uzmanı ne iş yapar?

Beslenmenin birinci faktörü çene ve dişlerdir. Diş kökleri, çenede bulunan kemiklere gömülüdür. Ağız bakımına dikkat etmediğiniz takdirde buralarda iltihaplanmalar oluyor. Gerekli önlem ve tedavi alınmadığında kemik erimesi, diş kaybı gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi sağlık sorunlarınızda Periodontoloji uzmanı periodontologa görünmelisiniz.

Periodontoloji Nedir?

Diş etleri ve köklerini çevreleyen kemiğin hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen ana bilim dalına periodontoloji denir. Konu diş eti ve kemiği hastalıkları olduğu için diş hekimliği alanına giriyor. Dişlerinizi çevreleyen dokular hem sert hem de yumuşak yapılardan oluşuyor. Bu dokular ağız ve diş sağlığınız için çok önemlidir. Bu bölgede oluşacak bir rahatsızlık genel olarak vücut sağlığınızı da etkileyecektir.

Diş etinin iltihaplanması, kemik erimesi gibi sorunlar periodontoloji biliminin ana konusudur. Dişi kurtarmak, iltihabı ortadan kaldırmak için en uygun tedavi yöntemi kullanılır.

Diş ve dişi destekleyen dokuların yıkımıyla ortaya çıkan hastalığa periodontitis deniliyor. İltihabi bir hastalıktır. Bu iltihap çene kemiğine kadar ilerlemiştir. Bu hastalığın temel nedeni bakteri plağıdır.

Periodontal hastalıkların genellikle ilk belirtisi diş eti kanamasıdır. Dişinizi fırçaladığınızda tükürüğünüzde kan varsa, diş eti hastalığınız olabilir. Bu belirtiyle birlikte ağız kokusu, dişlerde hassasiyet de görülebilir bu durumda bir periodontologa gitmenizde fayda vardır

Periodontolog Ne Demek?

Periodontoloji dalında doktorasını tamamlayarak uzmanlığını almış, bu dalda görev yapan diş hekimlerine diş eti uzmanı yani periodontolog (periodontist) denir. Tüm diş hekimleri periodontal hastalıkları tanımlayayibilirler. Erken dönemde olanları tedavi edebilirler. Fakat ilerlemiş olanları periodontistler tedavi edebiliyorlar.

Diş hekimleri ilk muayene ve ağız filmini çektikten sonra hastalığın seyir durumuna göre ya kendisi devam ettiriyor ya da periodontiste yönlendiriyor. Hastalığın erken teşhisi ve doğru tedaviyle hem dişleriniz kurtulmuş oluyor hem de ağız sağlığınıza kavuşmuş oluyorsunuz.

Periodontoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Diş bakımı doğru ve tam yapılmadığında, tütün/sigara kullanımı, genetik, ilaç kullanımı, hastalık gibi sebeplerle dişlerde bakteri plağı oluşur. Bu plaklar temizlenmediğinde, ilk olarak diş eti çekilmesi yaşanır. Bakteriler diş köklerine doğru ilerler. Diş kökleri diş eti tarafından desteklenemez duruma gelir. Sallanmaya başlar ve sonunda düşer.

Periodontolog, muayene için gelen hastanın öncelikle “periodontal sonda” aletiyle diş ile dişeti arasındaki dişeti cebinin boyunu ölçer. Periodontal muayene yapar. Dişlerin etrafındaki kemik dokusunu değerlendirmek için röntgen filmleri ister. Filmler ve muayene sonucuna göre tedavi yöntemini belirler.

Periontologlar hastalığın evresine göre farklı tedavi yöntemler uyguluyorlar. Periodontal hastalık başlangıç dönemindeyse, diş ve çevre temizliği yapılıyor. Doğru ve düzgün fırçalama yapılması hususunda tavsiyelerde bulunuyor.

Diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, küretaj işlemleri, oklüzal düzenlemeler gibi cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini uyguluyorlar. Cerrahi yöntemler olarak da;

* Diş eti çekilmelerinin cerrahi tedavisi,

* Diş eti büyümelerinin cerrahi tedavisi,

* Diş eti hastalıklarına bağlı gelişen doku kayıplarını tedavi etmek için cerrahi uygulamalar,

* Kemik greftleri, membran uygulamaları, yumuşak doku greftleri,

* Diş eti estetiği için cerrahi uygulamaları yapıyorlar.

Periontologların yaptıkları işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

1- Diş eti hastalığına neden olan plak ve diş taşlarını temizlerler.

2- Genetik hastalık ya da travma nedeniyle şekli bozuk diş etlerini düzeltirler.

3- Ağız hijyeninin sağlanması konusunda hastaları bilgilendirirler.

4- Diş eti enfeksiyonlarını cerrahi olamayan yöntemlerle tedavi ederler.

5- Diş eti iltihabını lokal anestezi altında cerrahi yöntemle tedavisini yaparlar.