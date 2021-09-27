Perhiz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Perhiz Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Özellikle iki sessiz harf bir araya geldiği için yazım hatası bu kelime üzerinden çok fazla yapılmaktadır. Sadece yazım hatası değil aynı zamanda okunuş üzerinden de karıştırılan bir sözcüktür.



Perhiz Nasıl Yazılır?



Bu kelime konusunda doğru yazılış hali, ‘Perhiz’ sözcüğü olarak öne çıkar. Beslenme üzerinden sağlığı ve kiloyu korumak amaçlı ele alınan uygulama perhiz olarak bilinmektedir.



TDK'ya Göre Perhiz Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Perhiz’ olarak ön plana çıkmaktadır.



Perhiz (Doğru)



Pehriz (Yanlış)



Bu şekilde kelimenin ortasında yer alan iki sessiz harfe dikkat etmek gerekmektedir. Bu sayede herhangi bir yazım hatası yapmadan doğru şekilde amaca uygun olarak kullanılabilir. Aynı zamanda doğru yazımı ile beraber doğru okunuşu üzerinden de bu sözcük ele alınabilir.