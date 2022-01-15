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Perhiz nasıl yazılır? Perhiz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Perhiz Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Perhiz nasıl yazılır Perhiz kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Farsçadan geçmiş olan perhiz kelimesi hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır. Perhiz kelimesinin sözlük anlamı diyettir. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak için uygulanan beslenme programlarına perhiz denir. Dervişlerin nefsi köreltmek ve dünyevi zevklerden uzaklaşmak için az yemek yemeleri de perhiz olarak nitelendirilir. . Perhiz nasıl yazılır? Perhiz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Bu kelime birçok deyim ve atasözünde de kullanılır: Örneğin: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Perhiz Nasıl Yazılır?

Kişinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için uyguladığı diyetlerin tümüne perhiz denir. 15. yüzyılda literatüre girmiş olan bu sözcük, tasavvufta riyazet anlamında da kullanılır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Perhiz

Perhiz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Farsça kökenli bir sözcük olan perhiz, ''parhiz'' sözcüğünden türetilmiştir. Parhiz, uzaklaşmak anlamına gelirken, perhiz, kilo aldıran, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak demektir. Bu kelime rejim ve diyet sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Perhiz kelimesi sıklıkla ''Pehriz'' şeklinde telaffuz edilse de, doğru yazımı şu şekildedir.

Perhiz - Doğru Kullanım

Pehriz - Yanlış Kullanım

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Perhiz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sadece üç ay perhiz yaparak fazla kilolarından kurtulabilir ve daha sağlıklı olabilirsin.

(Doğru Kullanım)

2- Bir yıl boyunca pehriz yapmama rağmen sadece iki kilo verebildim.

(Yanlış Kullanım) 

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