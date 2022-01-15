Perhiz nasıl yazılır? Perhiz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Bu kelime birçok deyim ve atasözünde de kullanılır: Örneğin: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Perhiz Nasıl Yazılır?

Kişinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için uyguladığı diyetlerin tümüne perhiz denir. 15. yüzyılda literatüre girmiş olan bu sözcük, tasavvufta riyazet anlamında da kullanılır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Perhiz

Perhiz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Farsça kökenli bir sözcük olan perhiz, ''parhiz'' sözcüğünden türetilmiştir. Parhiz, uzaklaşmak anlamına gelirken, perhiz, kilo aldıran, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak demektir. Bu kelime rejim ve diyet sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Perhiz kelimesi sıklıkla ''Pehriz'' şeklinde telaffuz edilse de, doğru yazımı şu şekildedir.

Perhiz - Doğru Kullanım

Pehriz - Yanlış Kullanım

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Perhiz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sadece üç ay perhiz yaparak fazla kilolarından kurtulabilir ve daha sağlıklı olabilirsin.

(Doğru Kullanım)

2- Bir yıl boyunca pehriz yapmama rağmen sadece iki kilo verebildim.

(Yanlış Kullanım)