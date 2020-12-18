Perfüzyonist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Perfüzyonist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Perfüzyonist, son zamanlarda internet üzerinde en çok araştırılan meslekler arasındaki yerini almıştır. Perfüzyon teknikeri sağlık sektöründe çalışan meslek elemanları için kullanılan isimdir. Siz de eğer bu mesleği seçmeyi düşünüyorsanız ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yazımızı okumaya devam etmelisiniz.

Perfüzyonist Nedir?

Perfüzyonist, böbrek, kalp, akciğer gibi organların fonksiyonlarını ilgilendiren makinelerin çalışmasıyla ilgili olarak işleyişi yürüten kişilerdir. Aynı zaman da artık iyileşemeyecek olan kişilere ilaç vererek makine ile bağlantısını kesmekle görevli olan kişi de yine perfüzyonist meslek elemanıdır. Ameliyat esnasında kullanılan tüm makineleri doktordan aldığı bilgiler doğrultusunda perfüzyonist yönetir. Ameliyat sonlandıktan sonra hasta için gereken makinelerin kontrolünü ve diğer tüm işlemleri de yine perfüzyonist gerçekleştirir.

Perfüzyonist Nasıl Olunur?

Meslek olarak perfüzyonist olmayı düşünen kişiler isterlerse 4 yıllık lisans programlarını tercih ederek, perfüzyon lisans programına kayıt olabilirler. Aynı bölüm için 2 yıllık ön lisans tercihi de mevcuttur. Sağlık Meslek Yüksekokullarını tercih eden kişiler de perfüzyonist olarak görev yapabilirler. Artık perfüzyonist olarak görev yapabilmek için kişilerin üniversite mezunu olması ve ilgili bölümün eğitimini alması gerekmektedir. Yine 4 yıllık perfüzyon yüksek lisans eğitimi alan kişiler de devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde perfüzyonist olarak çalışma imkanı bulurlar.

Perfüzyonist Olma Şartları Nelerdir?

Perfüzyonist olabilmek için ilk olarak üniversitelerden ilgili bölümleri kazanarak eğitim almak gerekir. Özellikle ameliyatlarda görev alan perfüzyonist meslek elemanları oldukça dikkatli, soğukkanlı, hızlı hareket eden ve kolay karar verebilen bir yapıda olmalıdır. Eskiden sadece lise mezunu olmak ve gerekli alanda bilgi sahibi olmak çalışmak için yeterli görünüyordu. Son gelen düzenlemeden sonra ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak zorunlu hale getirildi.

Perfüzyonistin Görevleri Nelerdir?

Oldukça önemli bir görev yapmakta olan perfüzyonist meslek elemanlarının işleri sağlık sektöründe bulunmaktadır. Ameliyata girmeden önce doktor ile görüşerek kullanacağı makinelerin belirlenmesini sağlar. Hastaya zarar vermeyecek şekilde makineleri dikkatli bir şekilde kullanırlar. Genel olarak kalp ve akciğer makinelerini kullanırlar. Ameliyat sırasında kan yoğunluğunu makineleri kullanarak düzenlerler.

Hem ameliyat sırasında kullanılacak olan makinelerin kullanımı perfüzyonistlerin işidir. Hem de özellikle kalp ve damar ameliyatları sonrasında hastalara bağlı olan makinelerin kontrolü perfüzyonistlerin ilgilenmesi gereken bir durumdur. Gerekli olan durumlarda donör olarak tutulan organların ve dokuların korunmasını da sağlayan meslek grubu perfüzyonistlerdir.

Perfüzyonist Maaşları Ne Kadar?

Hem özel sektörde hem de kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulan perfüzyonist maaşları çalıştıkları yere göre değişiklik gösterebilmektedir. Perfüzyonist meslek elemanlarının çalıştıkları yıllara ve zaman içerisinde kazandıkları deneyimlerine bağlı olarak, 4.750tl ile 5000tl arasında aldıkları maaşlar değişiklik gösterebilmektedir.

Perfüzyonist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Sağlık sektörü içerisinde pek çok çalışma imkanına sahip olan perfüzyonist meslek elemanları çalışmak istedikleri yere göre tercihlerini yapabilirler. Devlet hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapabilirler. Oldukça geniş çalışma imkanına sahip olan bu meslek halk arasında fazla duyulmamış olsa bile aslında oldukça etkili ve tercih edilme oranı yüksek bir meslektir. Sağlık sektöründe yer almak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir bölüm olan perfüzyonist mesleği için çalışma imkanları genel olarak özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde bulmaktadır.