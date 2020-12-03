Perfüzyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Perfüzyon; enjaktör, sonda ya da intranül yardımıyla bir çözeltinin damar yolları ile kana aktarılmasına verilen isimdir.

Perfüzyon Bölümü Nedir?

Kalp ya da damarlara yapılacak engellemelerde, kalp ve akciğer makinesi kullanılarak beden dışı kan dolaşımını araştıran ve yöneten bilim dalı olarak bilinmektedir.

Perfüzyon Bölümünün Amacı Nedir?

Perfüzyon tekniklerinin amacı, kalp ve damar cerrahisinde ve anestezilerde kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım ve solunum yetmezliklerinde, böbrek yetmezliğinde, hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayacak, çalıştıracak sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Aynı zamanda bu teknikerler cihazların takibinden de sorumlu olacaklardır.

Perfüzyon Bölümü Öğretimi Dili Nedir?

Perfüzyon bölümünde eğitim verilen dil Türkçedir. Fakat sağlık sektöründe yer alacağı için Latince ve Yunanca terimlere de hakim olmak gerekmektedir.

Perfüzyon Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Perfüzyon bölümünü tercihlere yazabilmek için ilk oturumda Temel Yeterlilik Testi sınavına girmek gerekmektedir. Temel Yeterlilik Testi sınavına girdikten sonra yapılan 2.oturumda Alan Yeterlilik Testi sınavına girip burada Matematik ve Fen Bilimleri alanlarına ağırlık vermeniz gerekmektedir. Bölüm sayısaldır.

Perfüzyon Bölümü Kaç Yıllıktır?

Perfüzyon Teknikerleri bölümü 2 yıllıktır. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı kuralları kapsamında perfüzyonist olmak için 4 yıllık perfüzyon lisansı ya da perfüzyon yüksek lisansı eğitimi alınması gerekmektedir.

Perfüzyon Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Perfüzyon teknikerleri genel olarak ayakta çalışmaktadır. Hal böyle olunca bedenen dayanıklı ve sağlam olmak gerekir. En başta söz konusu kalp ve damar cerrahisi olduğu için;

Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

Sabırlı,

Titiz ve temizliğine özen gösteren,

El ve göz koordinasyonu yüksek,

Fen bilimi alanlarına ilgili,

Öğrenmeye ve gelime açık,

İnsanlara karşı hoşgörülü ve işbirliğine yatkın,

Yönergeleri doğru anlayıp anında uygulamaya koyabilen,

Olaylara mantık çerçevesinde bakabilen, duygularına yenik düşmeyen, soğukkanlı olmak gerekmektedir.

Perfüzyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Perfüzyon ve Perfüzyon Teknikerliği bölümünü tercihlerine yazacak öğrenciler için bölümde yer verilecek dersler;

Perfüzyon Teknikleri Teknolojisi,

Anatomi,

Fizyoloji,

Tıbbi Terminoloji,

Perfüzyon Cihazları,

Kalp Hastalıkları,

Biyokimya,

Solunum ve Dolaşım Biyofiziği,

Farmakoloji,

Ekstrakorporeal Yaşam Desteği,

Konjenital ve Pediatrik Hastalıklarda Perfüzyon,

Sıvı Dengesi ve Diyaliz Prensipleri,

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Teknikleri,

Kardiyopulmoner Bypass,

Deontoloji

Ayrıca pek çok dersten eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır.

Perfüzyon Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri Nelerdir?

Perfüzyon Teknikleri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği gibi 2 yıllık Meslek Yüksekokulları’ndan mezunu olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girerek aldıkları puanlar doğrultusunda 4 yıllık Perfüzyon Bölümü’ne geçerek perfüzyonist olabilirler.

Ayrıca 2 yıllık Perfüzyon Teknikleri mezunu olan öğrencilerde Dikey Geçiş Sınavı’na girerek Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Perfüzyon lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Perfüzyon Bölümünün Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Perfüzyon lisans ve Perfüzyon Teknikleri bölümlerinden mezun olan öğrenciler iş bulmak konusunda bir sıkıntı yaşamazlar. Sağlık sektöründe sürekli olarak özellikle teknikerlere ihtiyaç vardır ve hızla bu ihtiyaç artmaktadır. Mezunlar devlet, özel ve üniversite hastanelerinde iş bulabilirler. Çalışma alanları ise ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve diyalizdir.

Perfüzyon Bölümü Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olanlar iş başı yaptığında ilk olarak bulundukları bölümün cerrahı gözetiminde olmak kaidesiyle, tıbbi müdahale esnasında kan ve dokulara ilişkin her ayrıntıyı inceleyerek cerrahların görevlerini kolaylaştırır. Ayrıca;

Kalp-akciğer makinelerini, ekstrakorporeal membran oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarının yönetiminden sorumlu olmak,

Yapılacak ameliyatın öncesinde perfüzyonla alakalı hazırlıklar yapmak,

Vücut dışı dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip etmek,

Vücut dışı dolaşım sırasında hastanın kan biyokimyası ve gazları sonuçlarını takip etmek,

Vücut dışı dolaşım sırasında hastanın antikoagülasyonu takip etmek,

Üstten son üç maddede yer alan konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve ilgili kayıtlarını tutmak,

Kardiyopleji uygulamasında gerekli işlemleri yapmak,

Gerekli görüldüğünde donör, doku ve organların korunmasına yardımcı olmak,

Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapmak,

Hipotermi-hipertermi uygulamalarını ve vücut sıcaklığı regülasyonunu yapmak,

Ekstrakorporeal dolaşım olan araç-gereç, donanımları üzerinden kan ve kan ürünlerinden kan aktarımı ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç ve tıbbi gerekliliklerin uygulamasını yapmak,

İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını sağlamak,

Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın getirilip-götürülmesine eşlik etmek gibi görevleri yerine getiriler.