Pepuk Kuşu Nedir Ve Nerede Yaşar? Pepuk Kuşunun Özellikleri Ve Efsanesi Hakkında Bilgi

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Pepuk kuşu ismini duyduğunuz zaman bir çağrışım yapmasa bile diğer ismini duyduğunuz zaman muhtemelen hangi kuştan bahsedildiğini anlarsınız. Pepuk kuşu aynı zamanda guguk kuşu olarak da bilinen bir kuş türüdür.

Pepuk Kuşu Nedir ve Nerede Yaşar?

Pepuk kuşunun Türkçe karşılığı Guguk kuşu olarak bilinmektedir. Pepuk kuşu, Erzincan yöresine ait bir efsane olarak bilinmektedir. Aynı zamanda gugukgiller familyasına ait bir kuş türü olan pepuk kuşu, guguk kuşunun Kürtçe ismi olarak da ifade edilebilir. Çoğu kahverengi olup, göğüslerinin üzerinde beyaz çizgileri bulunmaktadır. Yaşadıkları ortamlar ile uyumlu renklere sahip olmaları doğa içerisinde iyi bir şekilde gizlenmelerine olanak sağlamaktadır.

Pepuk kuşu, böcek ve tırtılları yiyerek beslenir. Yerde yaşayan pepuk kuşları ise yerde yaşayan küçük kemiriciler ile beslenirler Pepuk kuşları genelde kuluçka asalağı olarak bilinirler. Kuluçkaya yatmayı bilmeyen pepuk kuşları, yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakırlar. Üvey kardeşlerinden yaklaşık iki hafta kadar önce yumurtadan çıkan pepuk kuşları, üvey annelerinin getirdikleri besinleri bölüşmemek için diğer yumurtaları yuvadan aşağı atar. Yaklaşık olarak üç hafta geçtikten sonra ise üvey annelerinden daha büyük bir hale gelen pepuk kuşları yuvayı dağıtarak oradan uzaklaşır.

Pepuk kuşu ile ilgili çok yaygın olarak bilinen bir efsane vardır. Pepuk kuşu denildiği zaman akıllara ilk olarak pepuk kuşu gelmektedir. Pepuk kuşunun efsanesi farklı şekillerde anlatılsa bile çok yaygın olan tek bir şekli bulunmaktadır.

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Pepuk Kuşunun Özellikleri ve Efsanesi Hakkında Bilgi

Pepuk kuşu, efsanesine göre, biri erkek biri kız iki kardeş varmış. Anneleri öldüğü zaman babaları başka bir kadınla evlenmiş. Evlendiği kadın yani üvey anneleri çocuklara çok acımasız davranırmış. Bir gün dağda yetişen bir sebzeyi toplamaları için çocukları dışarıya göndermiş. Erkek kardeş, topladığı sebzeleri kızın sırtında duran çantanın içerisine atarmış.

Oldukça fazla topladıklarını düşündükleri bir anda erkek kardeş kızın sırtında duran torbayı kontrol etmiş ve boş olduğunu görmüş. Eve gidince üvey annelerinin göstereceği tepkiden çekinerek kız kardeşine sert bir şekilde davranmış. Kız ise sebzeleri yemediğini söylemiş. İstersen karnımı açıp bakabilirsin demiş. Erkek olan kardeş kızın karnını açtığı zaman boş olduğunu görmüş ve yemediğini anlamış. Ancak iş işten geçmiş ve kız orada ölmüş.

Erkek kardeş ise çok pişman olmuş ve pepuk kuşuna dönüşmek için dua etmiş. Dileği kabul olan çocuk o gece pepuk kuşuna dönüşmüş ve her yeri dolaşarak kardeşini öldürdüğünü ihbar etmek için ötermiş.

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Pepuk Kuşunun Özellikleri

Gugukgiller familyasına ait olan guguk kuşu, uzun ve sivri kanatları olan bir kuş türüdür. Guguk kuşlarının çok iyi birer uçucu olduklarını söylemek mümkündür. Guguk kuşlarının ötüşleri kulağa çok hoş geldiği için isimlerini de buradan almışlardır. Guguk kuşları, eski ve teni dünya kıtalarında genel olarak da ormanda yaşayan bir kuş türü olarak bilinmektedir. Eski dünya ve yeni dünyada yaşayan kuş türlerinin davranışlarında da farklılıklar görüldüğünü söylemek mümkündür.

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Guguk kuşları genel olarak farklı özellikleri ve farklı davranışları ile dikkatleri çekmektedir. Başka yuvalara yumurtasını bırakan kuş olarak da bilinen pepuk kuşları, farklı davranışları ile bilinmektedir. İnsanlar için zararlı böcekleri yiyen bir kuş türü olduğu da söylenebilir.