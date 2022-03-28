Peptit bağı nedir, nerelerde ve nelerde bulunur? Peptit bağı oluşumu ve sayısı hakkında bilgi

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Peptid bağı, bir molekülün karboksil grubu diğer molekülün amino grubu ile etkileşerek bir su molekülü (H 2 O) serbest bıraktığında iki molekül arasında oluşan kimyasal bir bağdır.

Peptit Bağı Nedir?

Eupeptid bağı olarak da adlandırılan bir peptit bağı, bir amino asidin karboksil grubunu diğerinin amino grubuna birleştirerek oluşturulan kimyasal bir bağdır. Bir peptit bağı temel olarak amid tipi bir kovalent kimyasal bağdır. Bu bağ, bir alfa-amino asidin C1'inden (bir numaralı karbon) ve diğerinin N2'sinden (iki numaralı azot) iki ardışık alfa-amino asidi birbirine bağlar. Bu bağlantı, bir peptit ya da protein zinciri boyunca bulunur.

Bu bağın oluşumu sırasında su (H 2 O) molekülleri açığa çıkar. Bir peptit bağı genellikle bir kovalent bağdır (CO-NH bağı) ve su molekülü elimine edildiğinden bir dehidrasyon işlemi olarak kabul edilir. Genel olarak, bu işlem çoğunlukla amino grupları arasında gerçekleşir.

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Peptit Bağı Nerelerde ve Nelerde Bulunur?

Bir peptit bağı için absorpsiyon dalga boyu 190-230 nm'dir. Böyle bir okuma ile, bağın UV radyasyonuna kolayca duyarlı olduğu anlamına gelir. Rezonans stabilizasyonunun bir sonucu olarak, bir peptit bağı fizyolojik koşullar altında neredeyse reaktif değildir. Esterlerinkinden bile daha azdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, peptit bağları kimyasal reaksiyonlara girebilir, ancak bu esas olarak karbonil karbonu üzerindeki elektronegatif bir atomun saldırısından kaynaklanır. Bu, karbonil çift bağının kırılması ve bir tetrahedral ara ürünün oluşumu ile sonuçlanır.

Ribozom olarak bilinen özel bir protein makro yapısında gerçek peptit bağı oluşur. Ribozom, proteinler, RNA ve peptit bağı oluşumunu katalize etmeye yardımcı olan çok sayıda başka bileşenden oluşur ve çok büyük ve karmaşık bir hücre yapısıdır. Kovalent bağların en güçlü ve en kararlı olanlarından biri, amino asitleri birbirine bağlayan peptit bağıdır. Dehidrasyon yoğunlaşması, bir dipeptit oluşturmak için iki amino asidi birleştirebilir. Laboratuvarda ısı ve asit kombinasyonu ile peptit bağlarını daha kolay koparabilir ya da hidrolize edebiliriz.

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Peptit Bağlarının Özellikleri Nelerdir?

Peptit bağları, kısmi çift bağ özelliği ile güçlüdür. Bunlar;

Isıtma ya da yüksek tuz konsantrasyonu ile kırılmazlar.

Yüksek sıcaklıkta uzun süre kuvvetli asit veya baza maruz bırakılarak parçalanabilirler.

Peptit bağları katı ve düzlemsel bağlardır, bu nedenle protein yapısını stabilize ederler. Peptit bağı, kısmi pozitif yük grupları (amino gruplarının polar hidrojen atomları) ve kısmi negatif yük grupları (karboksil gruplarının polar oksijen atomları) içerir.

Peptit Bağı Oluşumu ve Sayısı Hakkında;

Bir peptit bağı, moleküler düzeyde bir dehidrasyon sentezi ya da reaksiyonu ile oluşturulur. Bu reaksiyon, genellikle amino asitler arasında meydana gelen bir yoğunlaşma reaksiyonu olarak da bilinir. İki amino asit dehidrasyon sentezi ile bir peptit bağı oluşturmak üzere birbirine bağlanır. Reaksiyon sırasında amino asitlerden biri reaksiyona bir karboksil grubu verir ve bir hidroksil grubu (hidrojen ve oksijen) kaybeder.

Diğer bir amino asit, 2 grup NH hidrojeni kaybeder. Hidroksil grubu, nitrojen ile ikame edilir ve böylece bir peptit bağı oluşur. Bu, peptit bağlarının ikameli amid bağları olarak anılmasının başlıca nedenlerinden biridir. Her iki amino asit de birbirine kovalent olarak bağlanmıştır. Yeni oluşan amino asitlere dipeptit de denir.

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Meydana gelen reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan CO-NH bağı peptit bağıdır ve oluşan molekül bir amiddir. Dört atomlu fonksiyonel grup -C(=0)NH-, bir amid grubu veya bir peptit grubu olarak adlandırılır.